Prevé Tere Guerra aprobar esta semana crédito de $2 mil 300 millones para el Estado

“Eso vamos a buscar y creo que hay un buen ambiente, casi todas las diputadas y diputados, pero no quiero darlo por hecho porque tengo que respetar sus voluntades y sus decisiones. Es probable que esta misma semana lo estemos sacando.

“Hay condiciones para darle celeridad, sobre todo casi todas y todos tomaron a bien que fuera el Gobernador mismo quien fuera a venir a hacer el desglose, comúnmente llega la iniciativa y hasta después se hace la explicación técnica. Hoy primero llegó la explicación técnica de cómo recibieron la deuda pública, cómo se vería impactada, cuál sería la inversión y creo que eso genera unas condiciones favorables”, señaló Teresa Guerra.

La Diputada de Morena, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, aseguró que esta acción resulta favorable para la administración pública estatal como respuesta a la parálisis económica derivada de una crisis de seguridad detonada en septiembre del 2024.

“Yo creo que con esto gana Sinaloa, sobre todo lo que buscamos, hay que destacarlo, es la pluralidad, y como el Gobernador mismo planteó algo que es positivo, y digo porque los mismos empresarios me lo dijeron”, asentó.

Indicó que una manera de garantizar la buena aplicación de este crédito, es a través de la conformación de una comisión independiente de los poderes del Estado, que se encargue de supervisar el uso de ese dinero en obras.

“Una comisión plural que no tenga que ver solamente con legisladores, esto significará que habrá fiscalización del ejercicio de estos recursos y sobre todo una garantía de que el dinero se use bien y se use para beneficio de la ciudadanía”, destacó la Diputada.