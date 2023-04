“Yo creo, señores, que es muy importante que los que pueden acercarse al señor Presidente le hagan saber que en el estado de Sinaloa no son las cosas como él las piensa, estamos jodidos”, comentó Fuentes González.

“No creo que sea justo que a los industriales, los empresarios, se lleven la tajada principal sin invertir nada, se llevan lo mejor y a nosotros nos dejan abriendo la boca” dijo.

Enfatizó que los productores necesitan una reforma para el campo o continuarán los abusos al sector, además que es necesario que haya precios de garantía en los productos.

El agricultor también cuestionó la falta de actuación de los presidentes municipales, senadores y diputados en la problemática del campo.

“Que viven como zánganos de nosotros, los desgraciados”, criticó.

Después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el Gobierno Federal no accedió todavía a otorgar los precioso que solicitan los productores, Baltazar Hernández Encinas, dijo tener confianza en el mandatario estatal, pero cuestionó la decisión de la Federación.

“Hay una cerrazón tremenda en el Gobierno Federal, como que no nos quiere a los productores agrícolas comerciales, no nos quiere, no sé qué pasa, pero nosotros le damos alimentos al pueblo”, sentenció.

“Si no fuera por nosotros, ¿quién vive sin alimentos?”.