Programa contra la inflación y carestía no da importancia a Sinaloa, denuncia Diputado

El Gobierno Federal no está dando a Sinaloa la importancia que debería, al buscar detener el alza de precios e incrementar la producción de alimentos, siendo la entidad uno de los principales productores de maíz, quedó fuera de programas como el de fertilizantes y amoniaco, denunció el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas, por lo que pidió que el Gobernador Rubén Rocha Moya busque que la entidad se reconozca con apoyos.

“Desafortunadamente es un esfuerzo que es insuficiente, en principio el Paquete contra la Inflación y la Carestía, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atiende solamente 24 productos de la canasta básica, el Índice Nacional de Precios al Consumidor contempla los precios de 299 artículos y productos”, declaró.

“Sinaloa merece el trato que como productor preponderante de alimentos tiene en este Paquete contra la Inflación y la Carestía, no se entiende, no entendemos por qué se está dejando de manera sistemática fuera al productor agrícola de Sinaloa, al hombre del campo, a las familias del campo que están inmersas en la producción, necesitamos una reconsideración”, añadió.

El priista destacó que si Sinaloa produce 5.5 millones de toneladas de maíz y representa el 23 por ciento de la producción nacional, debería ser apoyado, por el contrario, subrayó que una de las propuestas fue contener los precios de ciertos productos, así como incrementar la producción y que haya una mejor oferta de alimentos y se estanquen sus precios, que no se está cumpliendo.

“No encontramos la explicación en el sentido de excluir a este importante productor de alimentos en el país de este esfuerzo, por eso es que hacemos un llamado desde el grupo parlamentario del PRI hasta las autoridades estatales y federales, al Gobierno de Morena a que haga una reconsideración en este sentido”, enfatizó.

Consideró que a Sinaloa se le está tratando mal de manera sistemática, exponiendo que se le trató mal en principio en el presupuesto federal y rechazó que hubiera un trato considerado para la entidad, al no contemplarse dentro del esfuerzo para incrementar la producción de maíz.

“Los productores sinaloenses han estado enfrentando el crecimiento extraordinario y exponencial que están teniendo los fertilizantes, que está teniendo el amoniaco y que está vulnerando ya la capacidad de poder tener una actividad redituable a partir de la agricultura en el estado”, puntualizó de quienes están viendo mermada la producción y carecen de atención por parte de la autoridad federal.

Arredondo Salas destacó que en Sinaloa no hay productores ricos, sino que todos los días buscan la rentabilidad del campo, por lo que enfatizó que no deberían de ser tratados de una manera diferente, como para que no se les contemple en el programa de apoyo a fertilizantes y amoniaco.

“Creemos que el Gobernador, Rocha, por efecto de su responsabilidad en el desarrollo de los sectores productivos del Estado de Sinaloa, tendría que ser un interlocutor con el Gobierno federal para plantear este escenario, para plantear esta omisión tan grave que está teniendo el Gobierno federal ante el productos de Sinaloa”, apuntó.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización explicó que el Plan presentado resulta positivo, ya que se atendió el reclamo de diferentes grupos políticos que demandaban acciones, sin embargo, no se cubren todos los productos, pero para las familias menos favorecidas será un inicio para hacer frente al problema de los precios, sumó también que hay causas externas que están afectando la economía, como son conflictos en otros países y continentes.

La inflación, detalló, cerró con 7.72 por ciento en la última medición, pero con este plan presentado por el Gobierno federal, se estima que alcance el 8 por ciento, pues los productos contemplados son 24 de la canasta básica.

“No existe argumento, como no ha existido ningún argumento para eliminar programas sustantivos, no solamente al agricultor, sino en otros capítulos como es educación, sencillamente no se incluye”, dijo sobre la decisión de no integrar al campo sinaloense, “Sinaloa merece un trato respetuoso”, enfatizó.