$!Prolongación de crisis de violencia en Sinaloa obliga a restauranteros a sobrevivir, destacan empresarios

“Si estamos esperanzados de que esto va a cambiar de la noche a la mañana no va a suceder. Si el conflicto se termina, yo veo que las autoridades están haciendo lo suyo, el tema es demasiado grande y no hay autoridad que pueda con tanto. Están buscando, hay que reconocerle”, aseguró.

Como parte de su investigación, el docente detalló que el sector restaurantero en Culiacán tiene una saturación equiparable con Guadalajara y Ciudad de México, ciudades mucho más grandes e industrializadas.

Sin embargo, la derrama económica, por establecimiento, de esas dos ciudades representaría una cifra muy alta en contraste con Culiacán, debido a la alta informalidad del sector en la capital del estado.

“Esa informalidad legal y fiscal nos lleva a la informalidad laboral, tenemos el 70 por ciento de la informalidad laboral en la industria restaurantera. La informalidad laboral y fiscal es no estamos dados de alta correctamente, no estamos pagando todos los impuestos. En el caso de lo laboral nos referimos a que a lo mejor tenemos dados de alta a nuestros empleados, pero no los tenemos dados de alta con el sueldo real o no les estamos dando todas las prestaciones de ley”.