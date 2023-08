Rocha Moya asistió al refugio temporal ubicado en el Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 45, en la ciudad de Guamúchil en donde tuvo un acercamiento con las personas del municipio de Sinaloa y Mocorito quienes fueron desplazadas de sus hogares.

El ejecutivo estatal aclaró las dudas de las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado interno a quienes dijo que, aunque vuelvan o no a sus hogares, serán totalmente apoyados.

“De eso ustedes nos van a hacer reporte, no se anden mortificando por eso y se anden queriendo ir porque se le va a morir el cochi, o se le va a morir la vaca, no. Les vamos a hacer el recuento, qué les pasó y se los vamos a reponer”, informó.

Rocha expresó que cuando las personas regresen a sus hogares contarán con seguridad extra por tiempo indefinido hasta que no existan eventos de riesgo para su integridad y a quienes no quieran regresar, expresó que también se les apoyará para comenzar de nuevo.

“Van a regresar y nosotros les vamos a tener seguridad por un tiempo, que ustedes mismos sientan que tienen la seguridad y que no tengamos eventos violentos ahí, el que no se quiera regresar y tenga el interés mejor, porque tenga temor también le vamos a dar salida ahí, lo que les pido yo es que no se desesperen queriéndose ir, los vamos a atender, los vamos a apoyar”, dijo.

Hasta la fecha, el refugio temporal puesto en las instalaciones de la Escuela Bachillerato CBTIS No. 45 ha registrado la cantidad de 411 personas, provenientes de diferentes poblados de los municipios de Sinaloa y Mocorito, de las cuales 59 aún se encuentran resguardando en el albergue, ya que muchas personas han sido acogidas por sus familiares.