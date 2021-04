De ganar la elección a Gobernador, Mario Zamora Gastélum, candidato de la Alianza Va por Sinaloa, se comprometió a otorgar adjudicaciones directas de obra a los jóvenes que integran la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Culiacán.

Durante un encuentro con jóvenes de la CMIC, los integrantes de la cámara le pidieron al abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, los volteara a ver, ya que normalmente les dan adjudicaciones directas a los constructores con más experiencia y a ellos los dejan de lado.

Los jóvenes sostuvieron que ellos pueden hacer todo tipo de obra, y si no, dentro de la misma CMIC pueden ayudar a algún prestador de servicio si en dado caso no puede culminar con un proyecto.

Al escuchar a los jóvenes, Zamora Gastélum se comprometió a darles obras de adjudicación directa si llega a ganar, porque lo convencieron sus palabras.

“Excelente la verdad, a mí ya me convencieron, es más obra directa les vamos a dar ya, me gusta la idea, me dices “ cálanos”, adelante, yo me comprometo con ustedes, que va haber mucha de la obra directa, a ustedes a calarlos con ese compromiso, y al que quede mal, pues los demás lo respaldan y lo sacan”, expresó en el evento.