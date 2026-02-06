Proyecta Canirac Culiacán para el 14 de febrero incremento de ventas del 30%

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán proyectó un incremento en ventas entre el 20 y el 30 por ciento con motivo de los festejos del 14 de febrero, sin embargo, alcanzar esta meta representa un desafío mayor este año, que calificó como difícil por la inseguridad.

Karla Fernanda Garcia Beltran, presidenta de Canirac, compartió que para este 2026 los esfuerzos de operación se han triplicado en áreas como el manejo de personal y el costeo de menús para mantener indicadores saludables.

“Nosotros estamos aspirando a tener un aumento de al menos un 20 y un 30 por ciento”, señaló.

Esta complejidad se atribuye a una combinación de factores, indicó, que incluyen la inseguridad, el aumento de las cargas fiscales, el alza al salario mínimo y el incremento constante en el costo de los insumos.

Ante este panorama, los restauranteros buscan mantener el equilibrio en sus operaciones diarias.

Debido a que el Día de San Valentín cae en fin de semana, se espera una afluencia fluida de comensales que inicie desde el viernes y se extienda hasta el domingo.

“Estamos esperando que sea un fin de semana fluido, iniciando desde el día viernes y empecemos a tener una buena presencia en nuestros comedores y que eso llegue hasta el día domingo”, señaló.

Aunque las cenas en pareja son las que generan un mayor impacto, las reuniones de amigos también representan un beneficio importante para el sector y por ello, los establecimientos están ofertando paquetes, promociones y menús especiales diseñados para diversos presupuestos.

Las reservaciones, que se han estado gestionando desde inicios de mes, son más habituales en esta temporada para garantizar espacios agradables en una fecha tan significativa.

También compartió que los empresarios del sector ven esta festividad como una bolsa de aire indispensable para seguir a flote tras la cuesta de enero.

Garcia Beltran hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a los restaurantes, asegurando que los negocios se han sumado al esfuerzo de ofrecer opciones acordes a los bolsillos de los clientes.