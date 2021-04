$!Público del Zoológico de Culiacán hace fila para ver a ‘Big Boy’

”No se mueve mucho, pero la verdad sí está muy grande, ya había visto otros, pero no uno tan grande como éste”, comparte Julián, quien llevó a sus hijos a conocer al animal.

El activista Arturo Islas fue unas de las personas que impulsaron el que el elefante estuviera en la capital sinaloense, y desde que llegó, el animal no ha dejado de ser visitado por los culiacanenses.

Así como Julián, muchas personas han venido al Zoológico de Culiacán para ver a ‘Big Boy’ , aunque reconocen que no esperaban que hubiera tantos visitantes, y sí hay un poco de miedo al Covid-19.

“Yo hacía mucho que no venía, pero los niños querían venir a ver al elefante, y aquí los traemos. No somos mucho de salir ahorita con la pandemia, pensé que a lo mejor no venía mucha gente, pero ya vi que sí”, compartió una visitante.