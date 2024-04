La propuesta de Movimiento Ciudadano es que se construya la seguridad, que se disminuya la violencia a través de la paz, señala Miguel Ángel Vicente Rentería, candidato al Senado de la República por MC.

Se trata del regreso gradual de las fuerzas militares y de la Guardia Nacional a los cuarteles, para que esté en función el fortalecimiento de los policías a través de una academia federal, esto para mayor capacitación de agentes municipales y estatales.

“La propuesta de Movimiento Ciudadano, en materia de seguridad, que se construya la seguridad, que se disminuya la violencia a través de la paz. Nosotros creemos, yo lo creo personalmente, que la única manera de acabar con la guerra es a través de la paz”, indicó.

“Realmente la seguridad tiene que pasar otra vez al mando civil, la seguridad no tiene que estar en manos de militares. Nosotros estamos proponiendo el regreso gradual de las fuerzas militares y de la Guardia Nacional a los cuarteles, digo gradual porque no digo de un día para otro, esto tiene que ser en función del fortalecimiento de los policías”, explicó Vicente Rentería.

Comentó que es importante darles mejores condiciones laborales a los policías municipales y estatales, como beneficios y el aumento del salario, ya que ellos son los que conocen a la ciudadanía, los que tienen más acceso a la resolución de conflictos porque andan en las calles.

“Al final de cuentas, el acercamiento con la seguridad es a través del policía. Necesitamos garantizarles a ellos mejores condiciones laborales, pero que también estén mejor preparados; que ya no dé miedo un policía, al contrario, nosotros estamos seguros con los policías.

“Con los militares, que haya un regreso gradual a los cuarteles y que sigan con su labor, que es estar en los municipios donde hay alto índice de violencia, solamente cuando sean requeridos”, expuso el candidato.

Miguel Ángel destacó que el trabajo de los militares no es patrullar municipios o colonias, es involucrarse cuando hay un problema mayor que no lo puedan resolver por sí solos los policías municipales y estatales.

“Porque el trabajo de ellos es ese, no estar patrullando los municipios, las colonias, porque un militar está capacitado para accionar con armas cuando ocurre un incidente y no queremos eso. La seguridad se combate con paz, no se combate con guerra”, reiteró el candidato al Senado.

Asimismo, planean realizar otra vez una Policía Federal de Caminos, ya que en el gobierno de Andrés López Obrador, Presidente de México, en 2020 se dio paso a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional.

Respecto a nivel estatal, proponen que se le dé un presupuesto en materia de seguridad, para que también se cuente con este tipo de agentes en las carreteras.

Por otro lado, Vicente Rentería comentó que al recorrer el municipio, las personas de las comunidades y ciudades le externaron su preocupación por temas de seguridad, educación y salud, ya que no están satisfechas con las actuales.

“Yo creo que nos pusieron una sorpresa porque casi todos los grupos de la sociedad están pidiendo casi lo mismo. El tema de seguridad, que se dicte a nivel nacional y que repercuta a nivel local, y el tema de los apoyos, que regresen las guarderías, que regresen las escuelas de tiempo completo”, opinó.

“Los problemas centrales del país son el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la salud, realmente son temas que la ciudadanía trae en su cabeza porque ellos se dan cuenta que los hospitales son deficientes, porque ellos se dan cuenta que la militarización no fue la mejor opción para el país”, explicó Miguel Ángel.

El candidato a la Senaduría expresó que la ciudadanía está consciente con lo que sucede y que reclama que le aseguren, sobre todo, la seguridad de Sinaloa.

“En lugar que tengamos policías municipales o estatales mejor capacitados, tenemos guardias, militares, que no conocen los derechos humanos y que violan los procesos de derechos humanos y que son encargados de la seguridad del estado.

“Aquí realmente la ciudadanía está consciente del esquema, nosotros hemos notado que hay gente que sí está molesta con algunas decisiones que han tomado por parte del Gobierno Federal y realmente nos da gusto porque sí entiende la labor que hace un Senador”.