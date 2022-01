Quirino hará un buen papel en España, más allá de si lo merezca o no, señala Imelda Castro

CULIACÁN._ Después de que se diera a conocer el beneplácito de España para que el ex Gobernador, Quirino Ordaz Coppel asuma el cargo de Embajador de México en ese País, la Senadora Imelda Castro Castro expresó que considera que el ex Mandatario estatal va a desempeñar un buen papel más allá de que se merezca el cargo o no.

“Pues es que el tema no de una persona, que en lo individual se merezca o no, sino cómo va a cumplir la política exterior mexicana, todos los principios y criterios de la política exterior mexicana, yo creo que él tiene experiencia que puede desarrollar un buen papel en España más allá de que se lo merezca como persona o no, aquí pues es un Gobierno el que va a representar y no se va a representar a sí mismo”, comentó.

Sobre si esto es un premio por parte del Presidente hacia el ex mandatario estatal, la Senadora señaló que López Obrador ha hecho una serie de nombramientos y en este aspecto es muy plural y diverso.

“Muchas veces se piensa que el Gobierno es de un partido político y ese es un error, el Gobierno es de todos los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto tiene que estar abierto a integrarse con personas de otros partidos políticos de otras experiencias y eso es parte también de la nueva normalidad política y democrática que tenemos”, dijo.

Ante las acusaciones y señalamientos que se han hecho sobre Quirino Ordaz Coppel, al dar a conocer este nombramiento por parte del Ejecutivo federal, Castro Castro, dijo que las expresiones públicas son parte de la transparencia y democracia actual.

“Creo que los ciudadanos están en todo su derecho de cuestionar este tipo de decisiones y tenemos que respetarlas, sin embargo para nosotros la tarea que va a desempeñar el ex Gobernador en España es de otra naturaleza, que es representar a nuestro País en otro País y en todo caso atender los criterios y principios de nuestra política exterior”, comentó.

“Ya si hubiera en el transcurso del tiempo acusaciones formales en las instancias sobre cuestiones de corrupción y otras, evidentemente eso no le da una patente de corso, es decir, se le pudiera procesar si hubiera cosas, pero hasta ahorita no hay nada de eso”.

La Senadora, explicó que lo que sigue después del anuncio que hizo el canciller, es que la Secretaría de Gobernación con el titular Augusto López envíe al Senado de la República la solicitud para que se ratifique esa embajada junto con un paquete de nombramientos que también se han anunciado, pero que no han llegado al Senado.

Cabe destacar que por parte de la sociedad se ha hecho el reclamo, para que no se concediera este cargo a ex Gobernador de Sinaloa, un ejemplo de esto fue el caso de José Alonso Aispuro, padre de una de las jóvenes asesinadas en Sanalona y tío de otra que fue atacada a balazos por un retén de la Policía Estatal Preventiva, durante su mandato.

El ciudadano publicó en redes sociales una carta dirigida al Rey y el Presidente de España para que rechazaran la propuesta del Presidente de México, señalando que Ordaz Coppel, era sinónimo de corrupción y que durante su administración predominó la impunidad por los feminicidios “y muchas cosas más”.