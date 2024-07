“Si los entiendo también yo, pero en tiempo de calor hay camiones que no traen aire, si es cierto, pero también en tiempo de frío todos los camiones si no tienen aire también cobran 12.50 y otra, se supone que el aire es para en tiempo de calor no para tiempo de frío”.

“Se me ajusta un poquito (tomar camiones) pero si tuviera que tomar un camión mas a la semana se me destantearía demasiado, ya fuera mucho”.

“Hay gente que no solamente toman un autobús, sino que toman dos o toman tres para llegar a su trabajo que ya no sería gastar 50 pesos por ejemplo si son camión con aire, sino que ya sería gastar más, entonces probablemente sus cuentas tampoco les darían. Hay gente que tiene que mantener un hogar, hay más gastos, la canasta básica está bien cara en estos momentos entonces también destantearía mucho la economía de las familias”.

“En la temporada de calor no son suficientes como ellos manejan pero también uno como usuario lleva la de perder ahí también, no solamente ellos”.

Por su parte Marcelino Rojo, quien de manera habitual se moviliza en los camiones urbanos respaldó a la petición de los transportistas al considerar que lo único que requieren es apoyo para seguir ofreciendo los servicios de transporte.

“Lo único que quieren ellos es un apoyo (...) habiendo el equipo con aire no hay problema (que se suba la tarifa, lo que quiere uno es ir a gusto en el camión cómo me voy a subir a un camión que no tiene aire mejor pago 2 pesos más y me voy a gusto”.