$!Reconocen a 20 referentes de la gastronomía de Culiacán

Entre recetas que pasan de generación en generación, negocios que han acompañado durante décadas la vida de la ciudad y nuevas propuestas que buscan reinventar los sabores sinaloenses, 20 establecimientos y personas fueron reconocidos con el distintivo gastronómico “¡Mi gusto es!”.

Como parte de los festejos por el 495 aniversario de Culiacán, la primera edición de este reconocimiento se llevó a cabo en el Instituto MIA, con el propósito de reconocer a quienes han contribuido a preservar, transformar y proyectar la gastronomía local.

Al presentar la exposición de motivos, Ulises Cisneros Sánchez, periodista y escritor, destacó que más allá de la actividad económica, la cocina forma parte de la memoria y la identidad de la ciudad.

“La gastronomía es uno de los actos de amor más profundos que tiene un pueblo”, dijo.

En Culiacán, dijo, cada platillo representa una historia y cada cocina un espacio donde se mantiene viva la memoria, por lo que el reconocimiento busca agradecer a quienes han convertido la mesa en un punto de encuentro.