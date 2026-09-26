$!Reconocen a 20 referentes de la gastronomía de Culiacán

Entre recetas que pasan de generación en generación, negocios que han acompañado durante décadas la vida de la ciudad y nuevas propuestas que buscan reinventar los sabores sinaloenses, 20 establecimientos y personas fueron reconocidos con el distintivo gastronómico “¡Mi gusto es!”.
Como parte de los festejos por el 495 aniversario de Culiacán, la primera edición de este reconocimiento se llevó a cabo en el Instituto MIA, con el propósito de reconocer a quienes han contribuido a preservar, transformar y proyectar la gastronomía local.
Al presentar la exposición de motivos, Ulises Cisneros Sánchez, periodista y escritor, destacó que más allá de la actividad económica, la cocina forma parte de la memoria y la identidad de la ciudad.
“La gastronomía es uno de los actos de amor más profundos que tiene un pueblo”, dijo.
En Culiacán, dijo, cada platillo representa una historia y cada cocina un espacio donde se mantiene viva la memoria, por lo que el reconocimiento busca agradecer a quienes han convertido la mesa en un punto de encuentro.
El distintivo contempla tres categorías: Establecimientos de Orgullo Gastronómico, para negocios con una trayectoria de 25 años o más; Salvaguarda de la Herencia Gastronómica Local, dirigida a quienes preservan recetas y prácticas tradicionales, e Innovación con Raíz Sinaloense, para propuestas que incorporan nuevas ideas sin perder su vínculo con la cocina regional.
En la primera categoría fueron reconocidos Birriería San Blas, Cenaduría La Uva, El Palomar, Los Arcos, Mariscos Los Arbolitos, Menudería Sicairos, Restaurante El Pipirín, Restaurante Panamá, Tacos de cabeza de la Juárez y Tortas Mr. Leo’s.
Por la Salvaguarda de la Herencia Gastronómica Local recibieron el reconocimiento Clara Lizárraga Acosta, de Quesos Tacuichamona; María Guadalupe García Camarena, de Tamales y Esquites Doña Lupita; María Isabel Félix Ochoa, de Productos Don León; Rafaela Núñez Yáñez, de Restaurante La Limita, y Roberto Nava López, de Mariscos Don Robert.
En la categoría de Innovación con Raíz Sinaloense fueron seleccionados Francisco Daniel Soto Alvarado, de Restaurante El Caprichito Bello; Ignacio Osuna Vidaurri, de Villa Unión Brasa & Masa; Jorge Peraza Sato, de Café Marimba; Luis Osuna Vidaurri, de Restaurante Humaya, y Paúl Giovanni Peñuelas Alemán, de El Sazón de los Peñuelas.
Durante su intervención, Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de Canirac Culiacán, destacó que el sector restaurantero representa una fuente de empleo y una cadena que involucra a proveedores y productores locales.
“Hoy no basta resistir, tenemos que organizarnos, participar, proponer y actuar”, manifestó al llamar a consumir productos locales y respaldar a los negocios de la ciudad.
La dirigente restaurantera sostuvo que reconocimientos como “¡Mi gusto es!” permiten recordar que la gastronomía también es memoria, identidad e innovación, además de una herramienta para fortalecer la comunidad.
A nombre del Ayuntamiento de Culiacán, Jannet Fabiola Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico, destacó el trabajo de restaurantes, chefs, cocineros, meseros y demás personas que integran la industria gastronómica.
“La identidad se saborea”, expresó al señalar que la gastronomía forma parte de la experiencia de quienes visitan Culiacán y de la manera en que la ciudad se reconoce a sí misma.
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Culiacán y Canirac Culiacán, fue presentada como un punto de partida rumbo al quinto centenario de la fundación de la ciudad en 2031, con la intención de mantener el reconocimiento a la tradición culinaria y a quienes continúan construyendo la gastronomía local.