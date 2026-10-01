$!Reconocen talento, sabores y tradiciones con el premio Orgullo Sinaloense 2026

CULIACÁN._ Los sabores, tradiciones, atractivos y protagonistas de la entidad fueron reconocidos con el premio Orgullo Sinaloense 2026, que distinguió a exponentes de la gastronomía, cultura, turismo, artesanía y deporte de Sinaloa. Entre los galardonados estuvieron los chefs Daniel Soto, Andrea Lizárraga y Martín González; el compositor mazatleco Iván Gámez, el artesano Manuel García Moya y los Pascoleros de Mochicahui. También fueron reconocidos por su trayectoria deportiva los equipos de beisbol sinaloenses que forman parte de la Liga Mexicana del Pacífico.

En el marco del Día Mundial del Turismo, la entrega de este galardón tuvo como propósito dar visibilidad a quienes, a través de su trayectoria, talento, trabajo y aportaciones, contribuyen a fortalecer la identidad de Sinaloa y a proyectar su riqueza turística a nivel regional, nacional e internacional. La Gobernadora Graciela Domínguez Nava, acompañada de la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, encabezó la entrega de los reconocimientos, divididos en diversas categorías.

En “Experiencia y Hospitalidad”, los galardonados fueron Navolatours como Mejor Agencia de Viajees; Buceo en el Mar de Cortés como Mejor Experiencia de Aventura; Paul Pacheco como Mejor Guía Turístico; y Avistamiento de ballenas como Mejor Tour Acuático. La categoría “Los sabores de Sinaloa” premió a Cervecería 3 Islas como Mejor Cervecería Artesanal; Daniel Soto como Mejor Chef del Centro de Sinaloa; Panamá, de Culiacán, como Mejor Restaurante del Centro de Sinaloa; La Costa Marinera, de Mazatlán, como Mejor Restaurante del Sur de Sinaloa; Andrea Lizárraga como Mejor Chef del Sur de Sinaloa; El Farallón, de Los Mochis, como Mejor Restaurante del Norte de Sinaloa; El Chapo Jr como Mejor Carreta de Mariscos; y Martín González como Mejor Chef del Norte de Sinaloa. En “Hospitalidad”, el galardón lo recibieron Posada de Hidalgo como Mejor Hotel en Pueblo Mágico; Hotel Villa Tortuga, de Celestino Gazca, como Mejor Hotel Frente al Mar en el Centro; Hotel Playa Mazatlán como Mejor Hotel Frente al Mar en el Sur; Hotel Marina, de Topolobampo, como Mejor Hotel Frente al Mar en el Norte; Pueblo Bonito Emerald Bay, de Mazatlán, como Mejor Hotel Todo Incluido; y Hotel Boutique: Casa Aduana, de Topolobampo, como Mejor Hotel Boutique. El premio Orgullo Sinaloense 2026 también incluyó la categoría “Atractivo Turístico”, en la que el Gran Acuario Mazatlán fue distinguido como Mejor Atractivo Turístico; el Carnaval de Mazatlán como Mejor Evento Turístico; y Surutato, Badiraguato, como Mejor Lugar por Descubrir. A su vez, el chilorio de Mocorito fue reconocido como Mejor Patrimonio Intangible, mientras que en “Talento e Identidad Sinaloense” fueron distinguidos Manuel García Moya como Mejor Artesano; Pascoleros de Mochicahui y el compositor mazatleco Iván Gámez, quien suma cuatro nominaciones al Grammy Latino 2026 y recibió un reconocimiento especial. A estos galardones se sumaron los reconocimientos a la trayectoria deportiva otorgados a Tomateros de Culiacán, Cañeros de Los Mochis, Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave.

Durante el evento, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava señaló que el galardón Orgullo Sinaloense pone valor a quienes construyen diariamente la experiencia turística del estado, reconociendo a toda la cadena de valor, fortaleciendo el sentido de pertenencia, identidad y la promoción de Sinaloa como destino. “Todas y todos ustedes, nos llenan de mucho orgullo porque desde su lugar social en la cadena de valor del turismo, nos recuerdan día con día, y demuestran al mundo, la riqueza y grandeza de Sinaloa y de los sinaloenses”, afirmó. En ese sentido, la Mandataria agradeció y reconoció la vocación de cada uno de los galardonados afirmando que su trabajo diario construye experiencias únicas, humanas y sostenibles a los visitantes, a la vez que genera bienestar en las comunidades de Sinaloa. “Al reconocerlos, nos reconocemos a nosotros mismos y dimensionamos que en nuestra tierra somos planicie, costa y serranía, pero también norte, centro y sur y gracias a esa riqueza y diversidad somos gastronomía, patrimonio tangible e Intangible, pueblos señoriales, artesanos y deportistas, somos lugares por descubrir todos los días. Gracias por hacer de Sinaloa un gran destino”, precisó.