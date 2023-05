La Fiscalía General del Estado integra dos carpetas de investigación en contra del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina.

Esta información fue revelada por el propio Madueña Molina, quién acusó que la autoridad estatal no le ha informado sobre denuncias en su contra y se ha enterado de las mismas de manera extraoficial.

“Nada. Sabemos que hay carpetas de investigación, pero no tenemos ninguna notificación de nadie, es decir, todo lo están manejando en lo oscurito y no lo duden que el día de mañana pueda haber una orden de aprehensión. Sabemos que hay carpetas porque uno tiene amigos en todos lados y se entera de muchas cosas, pero se entera de manera extraoficial. Hay dos carpetas de investigación armadas en mi contra en la Fiscalía”, reveló.

El académico criticó que en medios de comunicación se han difundido actividades de la UAS, tales como compras que pudieran ser irregulares, que le afectan pues con ello se juzga su inocencia.

“Claro que no estoy de acuerdo, ¿cómo voy a estar de acuerdo cuándo me dicen que soy un ratero? Realmente debe de haber juicio para saber si realmente eres o no eres. Tú no puedes juzgar a alguien, nos merecemos respeto todos”, reclamó.

“Se dicen muchas cosas de las cuales no estamos de acuerdo porque se filtran cosas al vapor, nada más se dicen temas, y la verdad yo lamento mucho que algunos medios las circulen como si fueran reales”.

A pregunta expresa sobre comentarios que ha realizado el Gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia de prensa La Semanera, en los que acusó a la UAS de gastar 18 millones de pesos en tortillas en 2020 y de facturar 30 millones de pesos para la compra de carne de res y de pollo de 2019 a 2023, Madueña Molina expuso que debe respetarse el debido proceso para llegar a conclusiones.

“Nosotros ya fuimos juzgados por las conferencias de prensa. Yo creo que hay que tener un poquito más de respeto por las personas, todos somos seres humanos y todos tenemos familia. Por supuesto que yo no comparto la información que dicen como si fuera real porque no la es, no la es, y para ello están las instituciones que nos han auditado durante tanto tiempo”, dijo.

“No comparto la información que se vierte en medios de comunicación. Él (Rocha Moya) ha comentado algunas cosas, otras las han compartido medios de comunicación que yo respeto, pero que no comparto”.

Esta semana la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa presentó denuncias en contra de Madueña Molina y el ex Rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera.