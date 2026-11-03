Reporta Canirac repunte de hasta 20% en restaurantes de Culiacán durante Halloween y Día de Muertos

Los restaurantes de Culiacán registraron un incremento promedio de entre 15 y 20 por ciento en sus ventas durante los festejos de Halloween y Día de Muertos, informó Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Delegación Culiacán.

Explicó que el repunte no fue generalizado, debido a que depende del giro y concepto de cada establecimiento, aunque destacó que las celebraciones realizadas desde días previos a Halloween permitieron distribuir la actividad durante más tiempo.

“Si hablamos en general, en estos tres días, un promedio de un 15, 20 por ciento sí hubo. No es para todos porque los conceptos son totalmente diferentes, pero sí hubo un repunte en algunos de los restaurantes”, comentó.

Señaló que los establecimientos cercanos a los panteones también tuvieron una respuesta favorable durante el Día de Muertos, particularmente aquellos que ofrecen alimentos para llevar, mientras que los restaurantes-bar y negocios de comida para compartir registraron mayor movimiento durante Halloween.

García Beltrán consideró que la movilidad de personas durante estas celebraciones beneficia al sector restaurantero, por lo que respaldó las actividades que incentiven a la ciudadanía a salir y recuperar los espacios públicos.

“Los sinaloenses somos de aprovechar cualquier pretexto. Lo que ocupamos es salir a la calle, la calle es de nosotros y siempre todo lo que haya que nos permita la movilidad y el invitar a la misma ciudadanía a salir a la calle siempre nos va a terminar beneficiando”, expresó.

La presidenta de Canirac también indicó que el consumo de alimentos fuera de los establecimientos ha cambiado en los últimos años.

Actualmente, alrededor de 40 por ciento de las ventas del sector corresponde a pedidos para llevar, servicio a domicilio y plataformas digitales, mientras que 60 por ciento se realiza directamente en los comedores.

“Antes nuestra venta era casi al 100 por ciento en el comedor; ya de algunos años para acá ha ido emigrando. El comedor termina haciendo un porcentaje de un 60 por ciento y un 40 por ciento estamos hablando que es entre órdenes para recoger, domicilio, plataformas”, detalló.

En cuanto a los compromisos establecidos con autoridades para mejorar las condiciones del sector, García Beltrán señaló que el tema de seguridad es el que presenta mayores avances, con acciones de monitoreo y acompañamiento en zonas como Tres Ríos, Barrancos y el Centro de Culiacán.

Añadió que mantienen comunicación con el subsecretario de Seguridad y preparan una capacitación gratuita dirigida a propietarios de restaurantes, sean o no afiliados a Canirac, para fortalecer las medidas de prevención y seguridad en sus establecimientos.

Adelantó que buscarán realizar una nueva reunión con las autoridades y los participantes de la mesa de trabajo para revisar los compromisos cumplidos, los pendientes y las acciones que todavía necesitan concretarse.