Con respecto al maíz

se presenta el siguiente

análisis:

Las amplias disparidades en los pronósticos del tamaño de la cosecha sudamericana, con el USDA consistentemente en el extremo superior de esas cifras, están generando cierta volatilidad en los mercados. Un desafío adicional es que el USDA y la CONAB (Brasileña) se han desalineado cada vez más en los últimos años incluso en las cifras “finales” de la cosecha brasileña. La estimación del USDA para la producción de Brasil en 2022/23, por ejemplo, supera la de la CONAB en más de 5 millones de toneladas, un orden de magnitud que tendría importantes implicaciones para el mercado si se resuelve.

Con respecto a la producción estadounidense de 2024/25, el consenso de la industria es que los agricultores encontrarán una manera de aumentar las hectáreas de maíz al menos a 36 millones, especialmente teniendo en cuenta que las condiciones de siembra han sido buenas y la humedad de la capa superficial del suelo se ha beneficiado de las lluvias oportunas. Si bien la nueva cosecha ha tenido un buen comienzo en todos los aspectos, se ha incrementado las lluvias, lo que podría retrasar la siembra en las próximas semanas.

Sin embargo, las ventas de exportación del nuevo año comercial hasta principios de abril están avanzando a su ritmo más lento en al menos una década. Aunque Mexicó ha apretado un poco el freno en las importaciones, por mucho el factor más importante en la desaceleración ha sido la continua ausencia de China en la mesa de negociaciones. En muchos sentidos, esto sugiere una continuación de 2023, cuando la participación estadounidense en las importaciones chinas cayó por debajo del 5%, un nivel no visto desde el punto álgido de la guerra comercial. Sin embargo, en realidad, las cosas podrían ser significativamente peores ya que los bajos precios del maíz (y la producción récord) dentro de China supuestamente han hecho que los funcionarios consideren la idea de limitar los lugares donde el maíz importado puede moverse dentro del país.

En el mercado doméstico de EE. UU., las cosas no parecen mucho mejores para la demanda. Las existencias de etanol han ido aumentando desde febrero, y la producción ha sufrido una ligera caída en las últimas semanas. Mayor aún es la amenaza de lo desconocido en un aumento de la gripe aviar que ha estado afectando al sector avícola estadounidense durante tres años y que ahora ha dado el salto a las vacas lecheras. Si bien el virus no ha sido fatal para las vacas, sí suprime el apetito, lo que lo convierte en un avance no deseado para el maíz. Además, el salto a una especie de mamífero genera preocupación sobre qué tipos de medidas restrictivas podría tomar el gobierno para limitar la propagación del virus a los humanos.