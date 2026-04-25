Resalta Secretaría de Desarrollo Económico identidad y unidad de Culiacán en ‘La Gran Mesa’

Como una iniciativa que fortalece la identidad y el tejido social de la ciudad, Janet Faviola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico, destacó la importancia del evento ‘La Gran Mesa’ como un escaparate del talento y la generosidad sinaloense.

Para la funcionaria, la gastronomía no debe entenderse simplemente como una oferta de platillos, sino como un referente fundamental de la esencia culiacanense.

“En la gastronomía vivimos historias, tradición, sabores, chefs, músicos y cocineros tradicionales; esa es la identidad de Culiacán”, señaló Tostado Noriega.

La Secretaria enfatizó que el concepto de ‘La Gran Mesa’ trasciende lo culinario, convirtiéndose en un símbolo de unidad para la ciudadanía.

Según sus palabras, sentarse en esta mesa es una invitación a construir, compartir y dar, reflejando el carácter de una sociedad que busca el bienestar común.

“Este es el verdadero Culiacán”, afirmó.

También describió a la capital sinaloense como una ciudad con mucho futuro y talento, habitada por gente alegre, generosa y de bien.

Además del impacto interno, Tostado Noriega subrayó que estos eventos proyectan una imagen positiva de Culiacán y Sinaloa a nivel nacional.

Consideró que es vital que se conozca el orgullo que sienten los ciudadanos por su tierra y la calidez que los caracteriza.

Con este tipo de encuentros, se busca posicionar una identidad auténtica para la ciudad, reafirmando que Culiacán es un espacio de convivencia y disfrute para todas las familias.