Responde Feliciano Castro a reproches del Diputado Sergio Mario Arredondo

CULIACÁN._ El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, afirmó que tiene la misma información pública sobre la auditoría especial al ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, que el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas.

“La información como presidente del órgano de gobierno la información que tenemos es la misma información que se ha hecho pública. No hay más información más que la que ustedes conocen”, señaló Castro Meléndrez.

En entrevista con Noroeste, Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización, reclamó las declaraciones a la prensa que ha dado Castro Meléndrez, en las que ha informado cómo han progresado las acciones derivadas de la auditoría especial que realizó la Auditoría Superior del Estado a los contratos que suscribió el Ayuntamiento de Mazatlán con la empresa Azteca Lighting, durante la administración de “El Químico” Benítez, hoy Secretario de Turismo.

“Yo puedo solicitarle, me puedo reunir con la presidenta. Está fuera de lugar el señor Diputado. Yo puedo reunirme con la auditora, cuánta información requiramos y por supuesto que la Comisión de Fiscalización también deberá recibir la información, es la que tiene”, reviró el presidente de la Jucopo.

“¿Qué es la única información que se hizo pública? La que ustedes ya tienen que emana de la propia auditoría. Que el ex Presidente Municipal de Mazatlán no reintegró los 60 millones de pesos. Esa es la información. Entonces por eso está fuera de lugar. Yo asumo y ejerzo mis atribuciones, no se viola la Ley Orgánica, al contrario. Yo le recomendaría que lea el artículo 58 y el artículo 59 de la Ley Orgánica”.

Arredondo Salas recalcó que, si la titular de la ASE, Emma Guadalupe Rivera Félix, tiene algo que informar debe hacerlo ante el Congreso del Estado, y reclamó que el Legislativo no tiene “gerente”.

“Primero quiero afirmar que estoy de acuerdo con el Diputado Sergio Mario Arredondo en una cosa muy importante: en el Congreso del Estado no hay gerentes, en el Congreso del Estado existe la presidencia de la Junta de Coordinación Política que tiene sus atribuciones y que debe enterarse”, le respondió Castro Meléndrez.

“No hay gerente, hay presidente de la Junta de Coordinación Política con atribuciones muy específicas consagradas en la Ley Orgánica. Segundo: en ningún momento se ha violentado la Ley Orgánica”.