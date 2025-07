Restauranteros de Culiacán acumulan casi un año con ventas a la baja por inseguridad: Canirac

CULIACÁN._ Desde hace casi un año, restauranteros de Culiacán mantienen una caída de ventas de entre el 30 y el 50 por ciento, mientras que las plantillas laborales se han reducido hasta en un 70 por ciento, reconoció Karla Fernanda García dirigente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

El principal factor detrás de este desplome, indicó, es la violencia que persiste en Sinaloa, y que ha limitado seriamente la movilidad ciudadana.

En ese contexto, empresarios participaron este domingo 20 de julio en una reunión con el Gabinete de Seguridad Federal en Culiacán, donde expresaron la urgencia de que las estrategias implementadas comiencen a generar resultados visibles para la ciudadanía y los comercios.

“Uno de los puntos que mencionábamos como representante de Canirac, que mencionaba en la reunión, pues era que, obviamente se agradece, se valorizaba, la unión de esfuerzos que están teniendo no, sin embargo no es suficiente porque nosotros seguimos con un déficit de venta del 30 al 50 por ciento en nuestro sector”.

“Ya vamos a cumplir un año con esa con esa baja, con esa déficit y también en el en la parte de lo que es este nuestras plantillas laborales, pues se han reducido de un 50 o un 70 por ciento”, destacó.

“Nuestro sector lo que ofrece es la diversión, el salir a disfrutar un momento y todo eso no se puede llevar a cabo, si no tenemos la seguridad o la tranquilidad de que voy a salir, y voy a regresar con bien a mi hogar. Ese indicador, es el principal que no se ha golpeado y no se ha afectado, pues para tener este déficit de venta”, expresó.

Explicó que cada hecho violento, desde un enfrentamiento hasta el robo de un vehículo, tiene repercusiones inmediatas en las ventas de las zonas afectadas, las cuales pueden tardar entre tres y cinco días en volver a la normalidad.

“Desde probablemente un robo de vehículo, cuando hay una actividad nos afecta ese sector, esa zona y dura como de tres o cinco días para reactivarse”, señaló la dirigente.

Durante el encuentro, mencionó acordaron establecer mesas de diálogo quincenales entre autoridades federales y empresarios locales para dar seguimiento a las acciones, señalar lo que ha funcionado y advertir sobre medidas que puedan resultar contraproducentes.

“Más que propuestas es hacerles darle una claridad de los puntos relevantes y de los indicadores que nos están golpeando diariamente (...) nosotros vamos a estar dispuestos y disponibles para apoyar y apoyarnos entre todos y sumarnos en la causa para ir avanzando”, subrayó.