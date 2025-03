Restauranteros reportan repunte en ventas en Tres Ríos y Paseo del Ángel tras operativo ‘Culiacán en Movimiento’

CULIACÁN._ Restauranteros del horario nocturno registraron un repunte de ventas tras seis meses de crisis de inseguridad durante el primer fin de semana en que se implementó el operativo ‘Culiacán en Movimiento’, destacó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Karla Fernanda García Beltrán.

Apuntó que el sábado registraron la mayor afluencia, en las zonas de Tres Ríos, y Paseo del Ángel, en el primer cuadro de la ciudad y pese a que los resultados no son los que se necesitan para alcanzar una recuperación, éstos fueron recibidos de manera positiva por el sector luego de meses de incertidumbre.

“Fue un fin de semana deseado, la verdad es que si hubo más concurrencia, más afluencia en los puntos donde ellos lo reportan, sin embargo todavía faltan kilómetros por recorrer, o sea, si vamos avanzando y creo que esto es ir caminando”, destacó.

“De hecho, la verdad es que tenían ellos, los que están en su horario nocturno, seis meses sin vivirlo como lo vivieron y más todavía fue el día sábado, fue el que estuvo más robusto. Claro está que seis meses sin tener esa concurrencia todavía no es la que se requiere o la que se necesita pero fue muchísimo mayor de la que se estaba recibiendo”.

“Estamos gustosos de estar compartiendo realmente que se vivió, de una manera diferente y que algo está funcionando porque se está viendo, sin embargo es ir caminando todavía sobre la brecha”, comentó.

Aseveró que sus expectativas apuntan a un mejoramiento gradual que se alcanzará en coordinación y comunicación con las autoridades y ciudadanía.

Advirtió que en caso de que la estrategia dejara de funcionar se señalaría de inmediato para ajustarlos.

“Creo que lo más seguro es que vamos a tener buenas respuestas. En cuanto haya algo que no nos funcione y no nos esté ayudando creo que seríamos los primeros en decirlo y externarlo porque ya el agua nos está llegando muy arriba y no podemos darnos el lujo de tener mucho margen de error”, señaló.