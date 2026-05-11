Restaurantes alcanzan la meta de aumento en ventas del 50% por el Día de las Madres

Con un domingo ocupado, el sector restaurantero de la ciudad logró alcanzar la meta proyectada de un incremento del 50 por ciento en sus ventas durante los festejos del Día de las Madres.

Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, informó que la actividad se mantuvo constante desde el horario de desayunos hasta la cena, lo que representa un indicador positivo del movimiento económico y social en la ciudad.

“La proyección para nosotros un día como este es alcanzar un incremento del 50 por ciento. En su mayoría se logró esta meta de venta que se tenía proyectada en su mayoría”, indicó.

La preparación para esta fecha clave comenzó con hasta dos semanas de anticipación, periodo en el que iniciaron las primeras reservaciones.

Según el reporte del sector, la mayoría de los establecimientos operaron al 100 por ciento de su capacidad de reserva, mientras que aquellos que no se manejan bajo este esquema lucieron con comedores llenos y, en varios casos, con listas de espera para los clientes de último momento.

A diferencia de otros años o temporadas, el flujo de comensales fue constante durante todo el 10 de mayo.

”Todo el día estuvo concurrido, tanto desayunos, comida y cenas”, detalló.

Precisó que en el turno nocturno la afluencia suele reducirse ligeramente debido a que las familias optan por concluir el festejo en sus hogares.

Un dato que la representante consideró de suma relevancia fue que la mayoría de las transacciones se realizaron directamente para el consumo en comedor, superando el servicio para llevar.

Para Canirac, esto fue una señal clara de que los ciudadanos han recuperado la tranquilidad y confianza para salir a convivir en las calles.

En cuanto al balance de seguridad, la organización informó que no se reportaron incidentes ni contratiempos durante la jornada.

”Hasta ahorita no se ha reportado ninguna incidencia, hasta ahorita salió muy bien, todos nos organizamos para enfocarnos en dar un buen servicio y en el tema de inseguridad, la verdad es que no tuvimos ningún inconveniente”, aseguró.

Reiteró el compromiso del sector para seguir ofreciendo espacios de convivencia que contribuyan a la construcción de la paz y el disfrute de las familias sinaloenses.