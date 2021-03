Castaños Valenzuela cuestionó la administración del Alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro, en el que criticó la adquisición de lámparas LED y la contratación de talleres mecánicos destinados a arreglar los vehículos del Ayuntamiento de Culiacán.

“Porque no cumplió como Alcalde la expectativa de la ciudadanía y no nomás eso, no supo finalmente para lo que es una Presidencia Municipal, que es para gobernar para todas y todos, para ser tolerante, para ser abierto, para generar condiciones de desarrollo para las y los culiacanenses”, expuso.

“No merece de ninguna manera, no merece ni él, pero sobre todo no lo merecemos los culiacanenses, ya necesitamos desterrar a este señor de la posibilidad de ser gobernante, en este caso Presidente Municipal de Culiacán”, añadió.