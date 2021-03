“No lo van a ver ni conmigo ni con nadie, en Morena, es parejo para todos, de hecho yo estoy de acuerdo que así sea ¿por qué? Porque no es posible que los dirigentes, o los que estén encargados de esto, nos acompañen a todos los candidatos a los registros, ni por la pandemia y tampoco por la cuestión discriminatoria”

--¿Se siente apoyado por Morena?

“Sí, completamente, aquí estoy, imagínate que te dijera que no”.

A su salida del registro, el Alcalde con licencia emitió un mensaje para los medios de comunicación, donde reconoció su labor y resaltó su importancia dentro de la sociedad.

“A todos los medios de comunicación sin excepción, les reconozco el trabajo hecho, se los agradezco, estoy trabajando en la forma que lo han hecho, porque la veracidad, la oportunidad de la información, es muy importante para que la gente crea en nosotros, y también en nuestro informe”, señaló.

“Reconozco la labor de los reporteros y reporteras, de los directivos de los diarios, de los periódicos radiodifusoras, televisoras, y los propietarios de los mismos. Creo que hemos roto paradigmas, no voy a decir por qué, no quiero generar polémicas, simplemente las cosas han cambiado para bien, gracias a todos los compañeros y compañeras”, añadió.

Estrada Ferreiro dijo que se ve mejor hoy a como estaba antes cuando ganó en el 2018 contra Jesús Valdés Palazuelos; muchos analistas políticos argumentaron que su triunfo se debió a la influencia de Andrés Manuel López Obrador en los votantes, pero para el Licenciado en Derecho esto no es así, y ahora ve un triunfo más contundente que el de hace tres años.

Añadió que es importante que los morenistas estén unidos, es por eso que llamó a la conciliación dentro del partido, a trabajar todos en equipo.

“Que nos unamos, no podemos perder lo que hemos ganado, hemos ganado mucho, y ese mucho que hemos ganado, está a la vista, y es en beneficio del pueblo, no de un partido, y no de un candidato, no unirnos en este momento que viene es tirar por la ventana lo que hemos ganado con mucho esfuerzo”, subrayó.