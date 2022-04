Retenes no regresarán, la mayoría de la gente está de acuerdo, dice Estrada Ferreiro

Los retenes no van a regresar, enfatizó Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, una vez que informó la medida de retirarlos y que posteriormente el Gobernador Rubén Rocha Moya solicitara que regresaran, además el Presidente Municipal de Culiacán expuso que desde el Gobierno del Estado hay cerrazón al diálogo.

“Que le quede claro al Gobernador y a toda la gente en general, que la mayoría de la gente está de acuerdo en esto y le ha aplaudido la mayoría, que no quitamos el alcoholímetro, quitamos los retenes abusivos que se ponen con motivo de esta Semana Santa”, explicó.

Estrada Ferreiro indicó que se busca evitar que se hagan largas filas de personas en los automóviles, cuando regresan de divertirse y se exponen a accidentes, sumado a que cuando viajan con menores de edad se puede convertir en un problema por la espera y se ponen irritables.

“Creen que es obra mía, pues no, no es obra mía, es un sistemita viejo que servía y sirve para estar extorsionando gente, en primer lugar; en segundo lugar, en todos los meses que llevamos del año con los retenes que hay en las carreteras todos los fines de semana solo ha habido 12 personas detenidas”, abundó.

Las lecturas que da el Alcalde a este número es que las personas no están manejando y tomando o que no ha tocado casi, entre las razones que haya, no consideró que fuera viable el regreso de la medida de retenes en el municipio de Culiacán y sus conexiones entre la zona urbana y rural.

“A mí no me ha llamado él para nada, él es muy bueno para hacer declaraciones públicas y no quiere que yo las haga”, refirió sobre el Gobernador y su equipo cercano, que hacen declaraciones como la de los retenes, pero no piden dialogar, como ejemplo señaló que tiene un mes buscando al Secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, pero que este ha decidido no responderle.

“Yo no puedo ir a meterme ahí con ellos a platicar a fuerzas, he ido 3 o 4 veces con el Gobernador, le planteo el tema de metrobús, le planteo el tema de obras ue hay que hacer, un tema de la Guardia Nacional”, agregó el Edil, pidiendo al titular del Ejecutivo que no intente engañar a las personas.

Pese a que no tiene apoyo del Gobierno del Estado, no consideró estar solo, sino que expuso que la ciudadanía lo apoya y que si se hace una consulta popular sobre su administración, respetaría la decisión de la ciudadanía y la autonomía del municipio.

Respecto a la información que se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa sobre que hay 27 carpetas de investigación de funcionarios actuales y que ya salieron en los municipios de Sinaloa, dijo no tener conocimiento de quienes son específicamente estas personas, pero que si encuentran a alguien que sea culpable, que se le castigue.

Mientras que de la encuesta que lo coloca como el Presidente Municipal con mayor aprobación, solo debajo de Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, manifestó que no conocía la información, pero que regularmente está en los primeros lugares sin tener que pagar por estar en esos lugares.

“No es la primera vez, pero eso parece que no cuenta para nadie, yo no hago las encuestas ni las mando a hacer, yo no pago por ellas y los que si pagan, se ponen en primer lugar, porque tienen encuestadoras, tienen el manejo de todo esto”, declaró.