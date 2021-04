Se da un paso atrás en Culiacán en lo que a movilidad sustentable se refiere con la apertura para los automóviles en la calle Ángel Flores, en el Centro de la capital del Estado, opinó Juan Carlos Rojo Carrascal, director de Integra Comunidad.

El arquitecto opinó esto luego de que Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado, con el aval del Ayuntamiento de Culiacán, retiró los maceteros que tapaban la Calle Ángel Flores, entre la Carrasco y Domingo Rubí, para que en esta vialidad puedan circular los autos y camiones de nuevo.

“Definitivamente me parece un paso atrás, literal, el volver a abrir el paso a los automóviles en las calles del Centro, porque no es lo que está ocasionando las bajas en las ventas en los comerciantes del Centro, y entiendo que ese es el argumento de mayor peso para hacer esta acción”, señaló.

“Lo que sí creo que está provocando es reducir de nuevo el espacio para los peatones y con ello aumentar el riesgo de todavía contagios que tenemos en la pandemia. Me parece que es ir para atrás, creo que se había hecho bien con ampliar las banquetas aunque sea de manera provisional con estas maceteras que habían puesto, me parece que era una medida que ayudaba mucho a animar a la gente a ir al Centro”, añadió.

El experto en urbanismo explicó que además de priorizar al peatón con estas adecuaciones, se ponderaba el evitar accidentes.

“El reducir el carril de los vehículos también genera mucha menor velocidad y eso también ayuda a aumentar mucho la seguridad del peatón, puede cruzar más rápido una calle usando un solo carril, yo creo que es una medida de seguridad importante, que es donde más gente hay”, detalló.

Dijo también que de acuerdo a la Ley de Movilidad Urbana, el peatón siempre va en primer lugar, sin embargo con esta decisión, eso queda totalmente en entredicho.

“Hay una Ley de Movilidad que dice ‘primero el peatón’, entonces o aquí veo cierta incongruencia cuando el mismo Gobierno que promueve una nueva Ley de Movilidad, muy innovadora, creo que progresista, donde primero va el peatón en esta pirámide de movilidad que tanto hemos comentado, pero a la vez van y le quitan el espacio al peatón”, expresó.

Rojo Carrascal reconoció que este cambio también tiene un tinte electoral, pero no ve que al final del día le vaya a salir bien a quienes impulsaron el regreso de los camiones y autos al Centro de la ciudad.

“En estos tiempos de campaña siempre hay intenciones políticas en toda actividad, eso no me queda duda, tanto de un lado como otro, lo que no me queda duda es que si eso es algo que ayude, si lo están haciendo para ganar votos, yo creo que por otro lado están perdiendo votos, creo que es mucha la gente que agradecía esa ampliación de ese espacio para el peatón”, mencionó.

El ex director del Instituto Municipal de Planeación Urbana reconoció también que a Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde con licencia de Culiacán, quien fue quien impulsó estos cambios en el primer cuadro de la ciudad, le faltó socializar más el proyecto, venderles de buena manera este cambio a los comerciantes, pero no hubo tal acercamiento.

“Creo que los procesos no fueron los mejores, creo que también hay un poco de mala suerte en esto, de que cuando se quiere hacer esto, está la pandemia y todo coincide, pero creo que debió haber un mejor diálogo, creo que eso es lo que menos se le ha caracterizado al Alcalde saliente, Jesús Estrada Ferreiro”, opinó.

“Faltó mucho diálogo y acuerdos, y creo que eso no era lo que más caracterizaba a Estrada... todo programa de cambio en un espacio público como es una calle, que se cierra a los automóviles para los peatones, tiene que ir acompañado de cosas que promuevan ese espacio para los peatones, eso el comerciante lo va a ver bien”, agregó.