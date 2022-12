El pasado jueves 15 de diciembre, en el marco del 90 aniversario de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, se realizó la tradicional reunión decembrina con los ex presidentes del organismo, la cual estuvo encabezada por Enrique Riveros Echavarría, en un ambiente de alta incertidumbre con altos precios de los insumos, la reunión estuvo encaminada al intercambio de experiencias y análisis del desarrollo del sector, así como los nuevos retos del presente ciclo agrícola.

En esta ocasión fueron 11 los líderes que se dieron cita en la reunión, todos ellos con una larga experiencia en el campo, a los cuales les ha tocado vivir muchos retos similares o mayores a los que se presentan en el próximo año, pero que a pesar de los reto que cada uno de ellos experimentó, pudieron sacar adelante su respectivos mandatos y conservar la unidad de esta importante asociación, por lo que la perspectiva de cada uno de ellos, sus experiencias, así como sus consejos son muy valiosos para determinar el curso de acción de la asociación en los meses y años por venir.

Particularmente, se tomaron acuerdos sobre las directrices a realizar, así como la importancia de llevar alimentos sanos a las mesas de los consumidores y al mismo tiempo mantener la rentabilidad. Estos dos retos siguen siendo lo que mueve a los productores, es el hilo conductor de la actividad productiva y de las experiencias que compartieron todos los asistentes. Particularmente en un año de altos precios de los alimentos, que han estado fuertemente impactados por la incertidumbre tanto en la oferta, como los altos costos de los insumos y la incertidumbre de la demanda para el próximo año, por la posible recesión que se asoma en los mercados mundiales.

“Es muy importante la opinión y la experiencia de líderes a quienes les ha tocado vivir momentos significativos, difíciles, pero que gracias a su expertiz han logrado salir adelante; entonces estamos aprovechando sus consejos para poder seguir sobre el mismo rumbo y tomar las mejores decisiones para que este gremio sea cada vez próspero y productivo, buscando la rentabilidad de los agricultores” comentó Enrique Riveros.

Destacó que cada uno de los experimentados agricultores, aportaron sus comentarios y coincidieron en cerrar filas en torno a los nuevos retos productivos para seguir fortaleciendo esta actividad en búsqueda de que sea más rentable. No hay una temporada que sea igual a la otra, siempre se tienen diferencias, que hacen cada año tenga sus retos y particularidades, este que termina no fue la excepción, pero con unidad y trabajo se puede salir adelante y porque no fortalecer aún más esta actividad tan importante para nuestro estado y nuestra nación. Así mismo, resaltó lo importancia del cuidado en la producción de alimentos inocuos, que cada vez son más demandados en los distintos mercados, donde las mujeres y hombres del campo tienen un gran compromiso por satisfacer al consumidor final, contribuyendo a su vez a la soberanía alimentaria del país.

Finalizó su mensaje el Ing. Riveros deseándoles a todos que en este período decembrino una muy feliz navidad y un prospero año nuevo y una excelente cosecha para esta próxima temporada.

En dicho encuentro realizado en la sala de juntas “César Campaña” del organismo agrícola, asistieron los ex dirigentes: Don Emilio Gastélum, Melchor Godoy, Eduardo Leyson, Sergio Paredes, Guillermo Gastélum, Enrique Rodarte, Jorge Kondo, Sergio Esquer Peiro, Juan Habermann y Francisco Campaña.