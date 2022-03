Revisará Congreso propuesta para juicio político de Estrada Ferreiro: Feliciano Castro

Este lunes se entregaron 10 mil firmas recabadas por ciudadanos y ciudadanas para solicitar un juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, sin embargo no se puede hablar en este momento si procede o no y se revisarán los documentos entregados y el comportamiento del Presidente municipal para ver si hay causales para ello, anunció el Diputado Feliciano Castro Meléndrez.

El legislador señaló que al enterarse que el grupo de activistas acudiría al Congreso a entregar las firmas, se comunicó para ponerse de acuerdo en recibirlos e incluso pasó la información a quienes integran la Junta de Coordinación Política, la cual preside, por si había oportunidad de que estar presentes en el acto de entrega recepción.

El tratamiento de las firmas, detalló, fue recibirlas y en el marco de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, atendieron el llamado de las y los inconformes con propiedad.

“El juicio político supone un procedimiento, lo vamos a revisar”, indicó, por lo que hasta no conocer el contenido y el alcance que pueda tener el proceso, prefirió no dar declaración alguna de cuál sería el impacto legal”, informó.

“No puedo anticipar qué vamos a hacer, en tanto no conozco el documento”, dijo, “teniendo el documento en la mano lo revisaremos”, refirió, asegurando que una vez que se haya analizado se compartirá bien el contenido de lo entregado por el colectivo Pueblo Unido por Culiacán.

Respecto a los comentarios que el Estrada Ferreiro ha realizado hacia quienes integran la 64 Legislatura, incluso desde la tribuna, por aprobar reformas que al Alcalde de Culiacán le parecieron en contra de la hacienda municipal, subrayó que desde el Poder legislativo se rigen conforme a las leyes, no por las declaraciones.

“Nosotros estamos obligados a conducirnos por lo que marca la ley, no por las opiniones personales que cada uno de nosotros tengamos, si el señor Presidente municipal vulnera la Constitución en los términos que lo lleven a juicio político, no tengan duda, vamos a proceder”, manifestó.

Como ejemplo de acatar las disposiciones legales y no suponer si habrá un juicio político o no a Estrada Ferreiro sin revisar las causales, recordó los comentarios del ex Alcalde de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, a una estudiante de primaria en un evento público, si bien, eran comentarios deplorables, no eran causales de juicio político.

“Por eso yo les pido que nos permitan revisar la documentación y sobre esa base proceder, imagínense ustedes que tuviéramos un Congreso que se dejara llevar simplemente por inclinaciones personales o por reacciones, sería una institución al margen de los intereses de la ciudadanía, por eso con la ley en la mano vamos a proceder”, concluyó.