Pese a los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres que se han dado a conocer a nivel estatal y nacional recientemente, en Sinaloa han disminuido estos delitos, aseguró el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Aquí en Sinaloa no, no hay aumento, en realidad han bajado los hechos. Incluso hemos tenido recuperación de muchas mujeres desaparecidas, ya les dijimos, de 34 ayer nos quedaban 10, hoy si se da el caso de esto y que aparece, entonces serían nueve, no tenemos alza en eso”, afirmó.

“En feminicidios hemos bajado el 50 por ciento”, señaló.

Solamente en el mes de abril la Fiscalía General del Estado activó 12 fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas, seis de ellas en el municipio de Culiacán y el resto en Ahome, Mazatlán, Guasave y San Ignacio.

También encontraron el cuerpo de Keren, una joven originaria de Guamúchil que estaba desaparecida desde el domingo.

Sin embargo, no han localizado cuál es el grupo de edad más afectado por desapariciones, feminicidios y violencia de género, ni tampoco la problemática que genera estos delitos contra las mujeres.

“Es muy diverso, son diversos, son de mucho tipo y esos son los que estamos atendiendo. Muchos tiene que ver con problemas justamente de género que se dan, ese es uno de los temas más lamentables que es la violencia contra la mujer”, dijo el mandatario estatal.

“Estamos buscando condiciones de vida para la gente, estamos tratando de combatir los problemas de violencia sexual, de violencia contra las mujeres tenemos una implementación a partir de la Secretaría pero también desde el punto de vista de la seguridad”, comentó.

Rocha Moya descartó que Sinaloa tenga focos rojos por desapariciones de mujeres.

“Estamos en la media, pero lamentablemente existe”, expuso el Gobernador.