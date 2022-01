Rocha Moya descarta nuevo confinamiento pese a cuarta ola de Covid-19

El Gobernador Rubén Rocha Moya descartó que haya un nuevo confinamiento por Covid-19 en Sinaloa pese a la alza de contagios que ha vivido la entidad.

“No queremos alarmar, no va a haber alarma, no va a haber confinamiento, no llamamos al confinamiento, llamamos al cuidado y tener estas medidas que se han venido tomando en el protocolo general para el Covid”, expuso el mandatario estatal.

“Lamentablemente esta modalidad es muy contagiosa, lo bueno es que no nos está generando el peligro que generaba anteriormente, entonces no queremos alarmar a la población, no queremos decirle a la gente que vamos a confinar, no soy de la idea de que así sea”, reiteró Rocha Moya.

Añadió que así ha sido el manejo que se ha dado a la pandemia en el plano internacional, sin alarmas, pero con el cuidado sanitario, la sana distancia, el uso del cubrebocas, aplicando las pruebas y no dejar de vacunar.

Respecto a la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán, Rocha Moya dijo que es un tema que tomarán con cautela para no especular si se realizará o no, e instruyó al Secretario de Salud estatal Héctor Melesio Cuén Ojeda para que valoren lo más conveniente.

“Vamos a manejarlo con prudencia desde ahorita, no vamos a empezar a decir: no se va a hacer o sí se va a hacer, vamos viendo cómo se comporta en estos días siguientes y vamos a tomar la medida en su momento. Yo soy de la idea, insisto, de que no alarmemos a la población. Entonces, tenemos mucho tiempo”, explicó.

En cuanto a los aforos en los estadios de beisbol de Culiacán y Guasave, donde se juegan actualmente las series semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, dijo que deben de observar las indicaciones de Protección Civil, que son aforos máximos del 50 por ciento.

“Ayer me preguntaba el director de Protección Civil, me preguntaba que si yo había dado un oficio o algo para que en Guasave fuera más del 50 por ciento, no, ni he dado oficio ni por palabra porque no me toca a mí andar haciéndolo. Debemos de observar el aforo que está establecido, eso debe ocurrir aquí en Culiacán”, advirtió.