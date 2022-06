Ante la situación política por la que está atravesando el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, el Gobernador Rubén Rocha Moya negó tener una lista de políticos a perseguir, ya que anteriormente el Presidente Municipal señaló que además de él continuaría con otros munícipes.

“Es un invento eso de que ya voy por Fulano, ya me puedo ir de truculento, de hombre de poder político desmesurado y por lo tanto quiero tener todo aquí, no”, dijo.

“No busques enemigos fuera, en un descuido eres el enemigo de sí mismo, eres el enemigo de tú mismo porque estás cometiendo errores. Nada de que si tengo al Fulano, al Mengano, al Perengano en la lista, imagínese que me voy a dedicar a eso, hay muchas cosas que hacer con los sinaloenses que andar quitando y acomodando presidentes municipales, eso no, eso no está en mi agenda”, expresó.

Rocha Moya comentó que a quienes están en las mismas circunstancias que se revisen a sí mismos y no culpen a terceras personas .

“¿Por qué no en lugar de andar buscando conspiradores contra ti, por qué no piensas en tu conducta? Esa es su conducta, entonces lo que lo está llevando a esta situación es su conducta, no es la mía, no es que yo no lo quiera”, señaló.

Anteriormente el Gobernador se ha deslindado del proceso de juicio político que inició el Congreso del Estado en contra del Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro quien además enfrenta señalamientos ante la Fiscalía General del Estado.