Con su equipo de prensa, Rubén Rocha Moya, abanderado de Morena y el Partido Sinaloense por la Gubernatura de Sinaloa, acudió a recibir la vacuna contra el Covid-19, en el módulo de vacunación de la Escuela Primaria Revolución, de la Colonia Amistad, del polígono suroriente de Culiacán.

“Yo no sé si entró mi equipo de fotografía, en primer lugar yo no lo llamé y no sé si los dejaron entrar”, dijo sobre el ingreso al módulo de vacunación de parte de su personal, puesto que a medios de comunicación y otras personas no se les permitió ver el proceso.

Si bien, a las personas que iban a vacunarse se les permitía entrar con una persona para que las acompañara, en caso de tener dificultades para caminar, de poder hacer el proceso por sí mismas, no era necesario entrar acompañadas, Rocha Moya llegó junto con dos personas más también con cita para vacunarse y al recinto del centro educativo ingresó con cuatro personas de su equipo, dos de ellos fotógrafos. Además de que seis personas más de su equipo de prensa lo esperaron afuera de la primaria.

Al interior, antes de ser vacunado, una de las personas que lo acompañaba se veía entregando algo a la gente que esperaba su turno. De acuerdo con la explicación del candidato a la gubernatura, fueron pastillas de paracetamol, que se entregaron a petición del mismo Senador con licencia, a quienes se lo solicitaron.

“Yo sí creo en las vacunas y además las necesito, hay que cuidarse, no solo para mí, sino porque ando contactando con mucha gente para evitar cualquier contagio”, expresó.

El ex rector detalló que en sus eventos se están cuidando las medidas de bioseguridad, destacando buena organización en los eventos que tuvo en Los Mochis y en Guasave.