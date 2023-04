Durante su Conferencia Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que será este miércoles cuando se reúna con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la Ciudad de México, encuentro al que están convocados también los grandes compradores de maíz en el País.

Rocha Moya subrayó que debido a su trascendencia, la comercialización de la cosecha de maíz sinaloense debe verse como un asunto de Estado.

Una vez asegurada ya la compra de un millón de toneladas de maíz por parte de Segalmex, las cuales se retirarán del mercado justamente para quitar presión al proceso de comercialización, ahora está enfocado a encontrar acomodo para las restantes 3.5 millones de toneladas de maíz, considerando que el último acuerdo logrado la semana pasada es que Segalmex podrá adquirir hasta un millón de toneladas adicionales al primer millón, que resulten de los excedentes al cerrarse la etapa de comercialización de una cosecha total de 5.5 millones de toneladas que se estima se logrará, señaló el Mandatario estatal en un comunicado.

“Yo quedé con los productores de ahora en la semana a lo que me quiero dedicar es a hablar con los grandes compradores acompañado por el secretario de Gobernación. Ya establecí el compromiso de que vamos a estar en México -el miércoles-, el Secretario de Gobernación me acompañará, y es muy importante, ¿por qué no el secretario de Agricultura? Ya lo he dicho, porque el Secretario de Gobernación puede hacerlo en lugar del Presidente, porque ahí hay necesidad de manejar la postura de Estado con los grandes compradores, más que el tema interno del producto agrícola que pudiera ser tratado con autoridades agropecuarias, en este caso es un problema de Estado el que se venda o no se venda nuestro producto alimenticio”, precisó.

Rocha Moya recordó que durante la pasada reunión que sostuvo con los dirigentes de los productores agrícolas se acordó que podrán escoger los dos modelos de comercialización para su maíz, el primero que es el precio de garantía de 6 mil 965 pesos que pagará justamente Segalmex por el retiro del millón de toneladas, o el modelo tradicional que dicta el mercado.

Cabe destacar que para definir el precio en esta segunda opción, la cual no está descartada, se consideran varios elementos, siendo el principal la cotización que tenga el maíz en la Bolsa de Chicago, la paridad peso-dólar, la base (que es la pagan los compradores por desplazamiento de tonelada), más un componente adicional que consiste en un apoyo del Gobierno federal, aunque el año pasado éste no se entregó porque no fue necesario, ya que el mercado dio las condiciones para que se vendiera a un buen precio.

“Esta forma se mantiene, vamos a suponer que se mejore la Bolsa, que ahorita está por los suelos muy baja, vamos a plantear que se mejore la base, que ahorita está en 61 dólares, el año pasado se tuvo de 49, pero la tenían en 40 y yo me opuse a la base de 40 y subió a 49, ahora hay que plantear de nueva cuenta que se mejore la base, porque pudiera darse la circunstancia de que hubiera productores que opten por esta vía, que está abierta, no se cancela”, puntualizó.

El caso del trigo

Por lo que toca al trigo, el Gobernador informó que también lo abordará en la reunión del miércoles en la Ciudad de México, pues los productores demandan un precio de 8 mil pesos por tonelada, aunque el precio de garantía establecido para la variedad del trigo panificable es de 6 mil 900 pesos.

Destacó que en esta reunión espera conocer la propuesta de parte de los compradores, aunque reiteró el compromiso que hizo con los trigueros, de que cualquiera que sea el precio que se consiga, su Gobierno les entregará un bono por tonelada, todavía por definir.

“Soy de la idea de que en lugar de gastar en una carretera, que me puede esperar un ratito, es preferible ayudarles un poco a los trigueros de nuestra parte. El tema de los precios de los productos no corresponde a nosotros pero sí tenemos que buscar toda la solidaridad posible en el caso de los trigueros del Carrizo, y de Sinaloa municipio y de El Fuerte, donde también se produce”, concluyó.