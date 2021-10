El Fiscal General de Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, no está siendo presionado para dejar su cargo, aseguró el Gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya que su posible salida sea a petición personal y no por la de la administración entrante; de acuerdo con las pláticas que han tenido, no se violaría la Ley al hacerlo de esta manera.

“Nosotros tenemos nuestro movimiento, no estamos de acuerdo con esas reformas que hicieron en el país de andar dejando los fiscales a la eternidad, no estamos de acuerdo, en el país, no solamente en Sinaloa”, dijo Rocha Moya sobre el relevo del titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

“Tendremos que tomar medidas, pero yo no voy a transgredir la norma, no me corresponde, en todo caso si de manera voluntaria y de acuerdo con lo que hemos estado platicando se retira, bien habido, y si no, él tiene derecho a seguir hasta donde alcance”, agregó el Gobernador que entrará en funciones el 1 de noviembre.

De acuerdo con la declaración de Rocha Moya, no tiene elementos para hacer presión para que salga Ríos Estavillo de su puesto, mientras que respecto a la información no oficial que mencionaba que el Fiscal pidió retirarse como si fuera un Magistrado, prefirió no responder la pregunta y bromear con la prensa.

También negó que se esté pidiendo la salida del ex Ombudsman por falta de resultados, señalando que él no está evaluando y que tiene que ser la ciudadanía quien haga el balance de si cumple o no con sus tareas en ese cargo.

“Esa evaluación la tiene que hacer la sociedad, yo no lo estoy evaluando, no estoy pasando a decirle a ustedes: -fíjense que no ha ocurrido esto o aquello-, simplemente lo que les dije ahorita es que nosotros creemos y pensamos que eso de andar nombrando fiscales en el país, tiene una ola de nombrar fiscales para que fueran más allá de los términos constitucionales de los gobernantes, esa es la idea nada más, pero no vamos a cometer ningún atropello”, refirió.

Ríos Estavillo fue nombrado Fiscal General del Estado de Sinaloa por la 62 Legislatura del Congreso de Sinaloa, el 14 de marzo del 2017, para un periodo de Ley de 7 años, por lo que no se le puede remover, de ahí que se tenga que llegar a un acuerdo para que su salida sea solicitada por él mismo, pláticas que se conocen por el propio Rocha Moya que se han tenido.

El 10 de septiembre del 2021, desde el Congreso del Estado se realizaron reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ello para actualizar causales por las cuales podrá ser removido por el Gobernador, reformas que se dieron en el marco del cambio de administración.

Las reformas al Artículo 14 señalan ahora que el Fiscal General podrá ser removido por el titular del Poder Ejecutivo, por las siguientes causas:

-Cuando, por deficiencias graves en su actuación, no se cumplan los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Persecución Penal;

-Por abuso o ejercicio indebido del cargo que le corresponde como Fiscal General; así como por autorizar indebidamente el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, por sí o por conducto del servidor en el cual delegue dicha facultad.

-Por incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses;

-Por incurrir en la violación del deber contemplado en el Artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y

-Por incurrir en alguna de las faltas administrativas graves de las previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.