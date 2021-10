Dirigentes de abogados en la entidad dijeron que con la salida del actual titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Juan José Ríos Estavillo, y el nombramiento de un nuevo titular no se violenta la autonomía de esa institución.

“Yo no creo que haya una violentación de la autonomía ni de disposición constitucional alguna porque al final del camino el que seguramente va a renunciar es el maestro Ríos Estavillo, ni siquiera es un tema donde lo obliguen, porque si él no estuviera de acuerdo tiene instrumentos jurídicos para protegerse y ampararse”, dijo el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), José Luis Polo Palafox, quien busca ser el próximo Fiscal General del Estado.

“Si él considera en términos reales que se está violentando su derecho o se está violentando la legalidad del Estado pues que promueva los recursos que la ley le da, que son varios, de tal suerte que si él renuncia pues entonces dónde está la violación, está contemplado que nadie puede estar en contra de lo que representa y él sí podría renunciar porque no es un cargo de elección popular, los cargos de elección popular son irrenunciables”.

Propuso que para lograr esa autonomía el siguiente paso sea que elegido democráticamente por los ciudadanos también.

“Y entonces sí va a tener una autonomía legitimada a través del sufragio efectivo, nosotros haremos esta propuesta en los próximos meses para que el Fiscal General de Sinaloa ya no sea más manoseado por intereses políticos, o de grupos o facciosos y en todo caso quien lo elija sea el pueblo sinaloense bajo determinadas reglas que generen legalidad”, continuó.

“No hay violación a la legalidad, no hay violación a disposición constitucional alguna y en todo caso lo que hay o habrá seguramente, y conste que yo no estoy anticipando, es que el doctor Ríos Estavillo renunciará”.

Por su parte el presidente del Consejo Consultivo de la Federación de Abogados de Sinaloa, Joaquín Melquiades Cervantes Gutiérrez, manifestó que la cuestión de la autonomía de las instituciones le viene sobrando a la percepción ciudadana o a la ciudadanía en virtud de que la gente lo que quiere son resultados.

“Si son puestos directamente por el Gobernador o si tienen autonomía y si sirven que le den para adelante y si no sirven que dejen el puesto, la ciudadanía quiere un Fiscal que se ponga las pulas, que trabaje y que abata los índices de impunidad tan altos que se han venido generando”, continuó Cervantes Gutiérrez.

“Y sobre todo en el encargo del doctor Juan José Ríos Estavillo que en realidad no levantó muchas expectativas por la personalidad de él pues no era para el cargo, lo dijimos en su momento nosotros, rechazamos la designación de él, desafortunadamente resultó electo y aún cuando haya resultado electo el pueblo de Sinaloa no se levantó, ni siquiera generó expectativas, no podemos decir que levantó las expectativas porque lo generó las expectativas que se generan cuando alguien lleva de nuevo cuño a un nuevo puesto en el Gobierno”.

Expresó que Ríos Estavillo es una buena persona, pero le quedó a deber mucho al pueblo de Sinaloa con su encargo de Fiscal General del Estado y el pueblo quiere resultados.

A pregunta expresa sobre si el Fiscal General del Estado hombre o mujer fuera designado por el Gobernador se correría el riesgo de que sea utilizado para atacar a alguna persona o personas por intereses no tan solo legales, Cervantes Gutiérrez dijo que suponiendo sin conceder, pudiera haber casos en los que sí pudiera haber ese tipo de situaciones.

“Pero lo grueso de la comisión de delitos que no se le ha hecho justicia a las víctimas, eso independientemente de que pueda, porque no lo vamos a desconocer que pueda haber algunos asuntos, algunos casos en los que sí puedan meter mano, pero lo que es el grueso de la población está viendo diluido su derecho a la procuración de justicia”.

Ejemplificó que cuando se creó el nuevo Sistema de Justicia Penal y que se implementó en el estado de Sinaloa había 18 distritos judiciales penales y lo suprimieron únicamente a 4, en Angostura, en la Región del Évora, Culiacán y Mazatlán, eso no sucedió en Durango donde los mismos distritos judiciales que había se pudieron a andar con el nuevo Sistema y no como aquí en la entidad.

“Los mismos funcionarios de la Procuración de Justicia maquillan cifras y aparte de maquillarlas hay una impunidad terrible que la gente muchas veces por la lejanía (no denuncia los delitos), prefiere la gente repararse el daño que ir a reclamar justicia porque le sale más caro el caldo que la sopa finalmente”, reiteró el dirigente de abogados.