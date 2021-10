$!Busca Polo Palafox ser el próximo titular de la Fiscalía General del Estado

“En el caso concreto hemos venido planeando de muchos años, yo particularmente he participado en dos procesos anteriores y hoy siento que estoy en un momento de alta madurez, de alta claridad y hoy veo recogiendo simpatías en todo Sinaloa que me permiten saber que estoy cosechando todo lo que sembré durante esos 30 años anteriores”.

Por ello dijo que estará esperando que salga el actual Fiscal General del Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, y que se abra la convocatoria para entonces sí tomar la decisión de participar de manera directa en el proceso para seleccionar al próximo titular de dicho cargo.

Acompañado de los abogados Melquiades Cervantes Gutiérrez y Sergio Rochín, entre otros, añadió que para él es muy satisfactorio saber que en su trayectoria ha generado muchos amigos y hoy ve muchos reconocimientos y en los últimos días ha recibido manifestaciones de gran parte de los abogados organizados de Sinaloa, no solamente de la Fedasin que preside y que son cerca de 20 colegios de profesionales del Derecho en la entidad, sino también de otras agrupaciones de abogados y de la sociedad civil, lo que lo halaga y no los rechaza.

Polo Palafox recordó que es un abogado por formación y por convicción desde hace más de 30 años y tiene claro que en la vida las cosas son necesariamente consecuencia del trabajo y hoy ve que están cosechando mucho y el sector más importante en el tema de seguridad y justicia es de los abogados y evidentemente están obligados a ser tomados en cuenta mucho más y así ha sido lo que ha planteado el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, con quien los profesionales del Derecho tienen un acercamiento muy directo y muy respetuoso.

El Gobernador electo es un hombre que escucha a todos los que tienen que ver con una determinada actividad social y en la seguridad y la justicia seguramente va a escuchar a los abogados, consideró.

“Y si los va a escuchar evidentemente querrá escuchar que una opción es su amigo y aliado José Luis Polo Palafox”, continuó.

“El mismo Gobernador (electo) lo dijo, al final del camino voy a respetar el género si es hombre o si es mujer, y dijo yo les voy a dejar a ustedes material para que especulen, también si ustedes se dan cuenta él dijo con mucha claridad cuál va a ser la ruta: la ruta es que el Fiscal General actual renuncie, seguramente lo hará de manera tersa para que tenga una salida decorosa como debe de tenerla un hombre que fue Fiscal”.

Dijo reconocer a Ríos Estavillo como un buen hombre, pero le parece que le queda a deber a la sociedad sinaloense.

“Yo reconozco en el doctor Ríos Estavillo a un buen hombre, me parecer que le queda a deber a la sociedad sinaloense, me parece que se perdió más de un año de los escenarios, me parecer que las estadísticas criminales dicen que no dio los resultados que se esperaban de él, pero más allá de eso me parece que es un buen hombre y que debe de salir por la puerta grande”, reiteró.

“Si así fuera la ruta es que el día 15 se nombre un vicefiscal general que sea quien opere esa ruta hasta la llegada del nuevo Fiscal, yo creo que en los próximos días después del 15 el Fiscal renunciaría, el Congreso tiene que abrir una convocatoria, se tiene que haber registros ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública, hacer los planteamientos que correspondan sobre un proyecto alternativo, progresista en materia de procuración de justicia”.

Dicho proyecto debe ser metodológico, científico, que reintegre esa figura histórica del Ministerio Público hoy llamados fiscales en la realidad social.

“Que hoy vemos en Sinaloa que los delitos en general pues van al alza en los robos de vehículo, los delitos de género, los delitos patrimoniales y vemos que al final del camino la justicia verdaderamente en Sinaloa está en un verdadero caos”, recalcó el también ex Secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“Una vez que se hacen los planteamientos, y esto tengo que recalcarlo, la parte científica y progresista de los planteamientos en materia de procuración de justicia están de nuestro lado, del lado de la cancha de los abogados que somos los que conocemos dónde nace, dónde crece y donde muere la justicia, nosotros venimos haciendo un planteamiento de una reforma estructural”.

Manifestó que esa reforma, acorde con los principios que sustentan la actividad del Ministerio Público en los términos de los artículos 21 y 102 de la Constitución General de la República puedan generar condiciones de procuración científica, moderna y metodológica, que la formulación de las imputaciones opere, que las audiencias intermedias se lleven adecuadamente y que no todo sea llevado al medio alternativo de solución de conflictos, menos delitos de alto impactos, entre otros puntos.

“A mí no me gusta solo la grilla por la grilla, a mí me gusta la grilla con resultados medibles en términos de impacto, de eficiencia y si de calidad, nosotros presentaríamos un proyecto tan claro y tan sencillo que si nosotros no damos resultados diametralmente opuestos a los resultados negativos que hay en los últimos 10 años en la Fiscalía, en el primer año de ejercicio institucional nos vamos, firmado ante la opinión pública de Sinaloa y firmado ante notario público porque no puede haber funcionarios públicos que no den resultados a la sociedad”, reiteró el Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Polo Palafox también es abogado postulante durante 30 años, maestro de tiempo completo del Tecnológico de Los Mochis, fue abogado general de la Universidad de Occidente, Secretario del Ayuntamiento de Ahome, asesor de un par de gobernadores, Notario Público y actual presidente de la Fedasin.

Por su parte el presidente del Consejo Consultivo de la Federación de Abogados de Sinaloa, Joaquín Melquiades Cervantes Gutiérrez, manifestó que se necesita en la titularidad de la Fiscalía General del Estado una persona con experiencia, echada para adelante, con mucho dinamismo y dentro de las filas del gremio de abogados hay varias personas entre ellos los licenciados Rochín y Polo Palafox.

“Me permito decirles que vengo siendo portavoz de los colegios de Abogados de mi federación, la Federación de Abogados de Sinaloa y como presidente del Consejo Consultivo de dicha Federación para hacer esas manifestaciones y pedirle al próximo Gobernador que tome en cuenta a las organizaciones sociales como son las de abogados, los colegios de abogados”, continuó Cervantes Gutiérrez.

Por primera vez en mucho tiempo en la historia del gremio de los abogados están convergiendo arriba del 90 por ciento de los colegios de abogados, de las organizaciones de abogados del estado, apuntó.

“Estamos cerrando filas para que al momento de designar al próximo Fiscal de Justicia del Estado de Sinaloa el próximo Gobernador que tome en consideración al gremio y que en las de los abogados organizados del estado hay perfiles excelentes que queremos que los tomen en cuenta y nosotros estamos cerrando filas fuerte, pidiéndole al próximo Gobernador que sea tomando en cuenta para el puesto de Fiscal General en el estado al licenciado José Luis Polo Palafox”, recalcó Cervantes Gutiérrez.