Satirizan a Mario Zamora por votar a favor de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles

El medio de noticias Latinus compartió a través de su cuenta de Twitter un video en el que satirizan como “payaso” al Senador del Partido Revolucionario Institucional, Mario Zamora Gastélum, tras votar a favor de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles ejerciendo labores de seguridad pública hasta 2028.

Latinus compartió editado el video que el Senador por Sinaloa subió a sus redes sociales previo a la discusión del dictamen el pasado 21 de septiembre, en el que menciona que tras leer las peticiones de la ciudadanía, su voto será en contra, sin embargo, en el video del medio de noticias, el Senador aparece con un filtro que le coloca peluca, nariz de payaso y le distorsiona la voz a un tono agudo, justo cuando dice: “Me han dicho con toda claridad que quieren que vote en contra, en ese sentido es como será mi voto”.

En la descripción de la publicación, el medio da a entender que el legislador priista quedó como payaso, pues insertaron un icono del rostro de un payaso.

Este martes, el Pleno del Senado de la República aprobó con 87 votos a favor y 40 en contra el dictamen modificado que amplía el periodo en el que el Ejército seguirá desempeñando tareas de seguridad pública.

Con su aprobación, la iniciativa será devuelta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con las modificaciones respectivas, para su discusión y eventual aprobación.

Previo a la sesión, Mario Zamora informó a Noroeste que participó en la elaboración del nuevo dictamen que sería sometido a votación, por lo que de ser aceptado por la mayoría de los senadores, él votaría de manera responsable y comprometida, es decir, a favor.

Cuando en la sesión de septiembre el dictamen fue retirado por la bancada de Morena para ser devuelto a las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en la sesión del 21 de septiembre, Zamora Gastélum reiteró que su voto sería en contra si se volvía a presentar la misma iniciativa.

También señaló que el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, retiró el dictamen como parte de una acción astuta para que éste no sea votado, al saber con no iba a contar con los votos suficientes para la aprobación, por lo que se dijo a la espera de que se formule un veredicto que le dé certeza a la sociedad que no habrá injerencia militar.