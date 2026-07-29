Saturación del mercado, uno de los principales retos para los restaurantes de Culiacán: consultor

La saturación del mercado restaurantero se ha convertido en uno de los principales desafíos para los negocios de alimentos en Culiacán, donde la alta concentración de establecimientos y la escasa diferenciación de sus ofertas reducen la competitividad del sector, señaló Pedro Flores Verdugo, consultor especialista en la industria restaurantera.

Durante la presentación de la radiografía 2026 del sector restaurantero organizada por Canirac Culiacán, explicó que la problemática que enfrenta el gremio no puede atribuirse únicamente a la crisis de seguridad, sino que responde a diversos factores acumulados desde antes de la pandemia.

“Tenemos un tema multifactorial, no es solo el tema de seguridad; tenemos un tema de saturación del mercado, competencia, competitividad e informalidad”, expuso.

De acuerdo con el especialista, México registra un promedio de 180 habitantes por restaurante, mientras que en Culiacán la proporción es de 220 habitantes por establecimiento.

Aunque la cifra pudiera parecer favorable, señaló que al compararla con otros países, donde existen alrededor de 400 habitantes por restaurante, refleja una sobreoferta de negocios.

Añadió que en la ciudad hay aproximadamente 4 mil 500 restaurantes formales y estimó que podrían existir entre 2 mil y 3 mil establecimientos informales, lo que incrementa aún más la competencia.

Flores Verdugo consideró que muchos restaurantes ofrecen prácticamente los mismos platillos, lo que provoca que la competencia se centre en el precio y no en la propuesta gastronómica.

“Hoy por hoy el mercado de Culiacán está abierto a nuevas ofertas, nuevas tendencias y nueva gastronomía. Mientras se siga vendiendo lo mismo, el mercado se pulveriza entre todos”, afirmó.

Asimismo, indicó que la informalidad representa otra desventaja para los negocios establecidos, ya que quienes operan fuera de la formalidad no enfrentan los mismos costos fiscales, laborales y sanitarios.

El consultor llamó a los restauranteros a innovar en sus menús, revisar sus costos, analizar la rentabilidad de cada platillo y adaptar sus negocios a las nuevas condiciones del mercado.

“Si no cambias, te mueves. El restaurante que no se adapte a las nuevas tendencias difícilmente podrá mantenerse competitivo”, concluyó.