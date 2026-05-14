Se desploma empleo formal en Sinaloa: 14 municipios cerraron trimestre con pérdidas

Sinaloa registró una disminución de 11 mil 427 empleos formales durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que representó una caída del 1.9 por ciento en el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, en el Estado se registró un promedio de 600 mil 89 trabajadores asegurados ante el IMSS durante los primeros tres meses del año, frente a los 611 mil 516 reportados en el mismo lapso de 2025.

Aunque Sinaloa cuenta actualmente con 20 municipios, el estudio de Codesin analiza únicamente 18, ya que mantiene la regionalización utilizada antes de la creación de los municipios de Eldorado y Juan José Ríos.

En ese sentido, señala que sólo cuatro de los 18 municipios lograron aumentar su número de empleos formales, mientras que los 14 restantes reportaron pérdidas.

Culiacán fue el municipio con la mayor caída en términos absolutos, al perder 7 mil 731 puestos de trabajo, seguido de Guasave con 2 mil 449, Mazatlán con mil 590 y Navolato con mil 516 empleos menos.

Pese a la disminución, Culiacán se mantuvo como el principal concentrador de empleo formal en el Estado, con 260 mil 644 trabajadores registrados, equivalentes al 43.4 por ciento del total estatal.

En contraste, Ahome destacó como eM municipio con mayor generación de empleo, al sumar 3 mil 879 nuevas plazas, impulsadas principalmente por los sectores de la construcción y el comercio.

También reportaron incrementos Sinaloa municipio con 150 empleos, Choix con 13 y Mocorito con dos.

Por regiones, la zona Centro, integrada por Culiacán, Navolato, Elota, Cosalá y Badiraguato, concentró el 48.7 por ciento del empleo formal en la entidad, con 291 mil 945 trabajadores, aunque también registró la mayor pérdida, con 9 mil 655 puestos menos respecto al primer trimestre de 2025.

La única región con crecimiento fue la norte, conformada por Ahome, El Fuerte y Choix, donde se generaron 3 mil 766 nuevos empleos, equivalente a un aumento de 3.6 por ciento.

Según Codesin, el comercio y los servicios continúan siendo los sectores con mayor participación en el empleo formal de Sinaloa, al concentrar en conjunto más del 62 por ciento del total de trabajadores registrados ante el IMSS.



Generación de empleo en primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025:

Ahome: 3,879 empleos

Sinaloa: 150 empleos

Choix: 13 empleos

Mocorito: 2 empleos

Cosalá: -26 empleos

Angostura: -47 empleos

Badiraguato: -64 empleos

San Ignacio: -102 empleos

El Fuerte: -126 empleos

Concordia: -128 empleos

El Rosario: -217 empleos

Elota: -317 empleos

Escuinapa: -414 empleos

Salvador Alvarado: -744 empleos

Navolato: -1,516 empleos

Mazatlán: -1,590 empleos

Guasave: -2,449 empleos

Culiacán: -7,731 empleos.