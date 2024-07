También informó que previo a la denuncia, habló con Gárate Valenzuela y ella le pidió no denunciar, en cambio hablaría con el aparente victimario.

La trabajadora manifestó sentirse presionada para renunciar, ya que le han asignado tareas que nunca había tenido en sus 10 años de trabajo.

Ante las anteriores declaraciones, la dirigente del PRI afirmó que la empleada sí acudió con ella y que le brindó apoyo, ya que manifestó ser defensora de las mujeres.

“Desde el minuto, las puertas de la oficina y el acceso para yo estar en comunicación directa con todos es permanente. En el momento en que yo me entero se atendieron, ahí, no se postergó, en ese instante. Yo no puedo precisar muchas más cosas para no entorpecer”.

“Las medidas, las condiciones para generar la protección, se dieron. Yo soy una defensora de las causas de las mujeres y lo voy a seguir siendo”, dijo.

Argumentó que después de ahí se generaron todas las medidas y condiciones para salvaguardar la integridad de la persona y que están al pendiente de lo que la Fiscalía dictamine.

“Se atendió se generaron todas las medidas y todas las condiciones para ello. En ese sentido vamos a continuar y abiertos de nueva cuenta con toda la disposición a lo que la dirigencias de la Fiscalía determinen”.

“En cumplimento de su trabajo, pero todas las medidas y acompañamiento y la disposición que en cualquier momento tiene la facilidad, incluso nuestro jurídico, ahí pendiente para todo el acompañamiento”, señaló.

En ese sentido, comentó que el supuesto victimario sigue trabajando en el área, pero con todas las medidas de protección.

“Sí, pero con todas las medidas de protección y salvaguarda de la integridad de la persona en mención”.

Por otro lado, negó conocer que la trabajadora interpuso una denuncia por acoso sexual hasta que salió en los medios de comunicación, a pesar que la FGE giró un oficio preguntando sobre la situación del trabajador el pasado 24 de abril.

“Se recibió solamente con la indagación de preguntando al personal, ahí no se especifica”.

“Yo conocía del caso de manera directa y se atendió y se generaron las condiciones, yo conocía del caso, no de la denuncia, el documento lo recibimos donde solamente hace una indagatoria, preguntas concretas de la planta personal, no de que existe una demanda formal”, comunicó.

De la misma manera, afirmó que todos los trabajadores y funcionarios del PRI han recibido cursos de capacitación para abordar este tipo de situaciones y que ellos siempre han estado abiertos al diálogo.

“Exigiendo justicia para todos y sobre todo aquí, dentro, en casa y lo dijo ahorita nuestra dirigenta, se han dado cursos, se han dado talleres a hombres y a mujeres; se han dado todos los mecanismos de conocimiento, de herramientas y el acompañamiento permanente”.

“Nosotros estamos atendiendo, dimos el acompañamiento y lo seguiremos dando y vamos a coadyuvar con la autoridad y pedimos de nueva cuenta que se acelere la investigación, para que se puedan generar las medidas cautelares”, aseguró Gárate Valenzuela.