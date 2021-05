El abanderado del PRI, PAN y PRD argumentó que volverá a hacer este ejercicio, y no necesariamente será con la militancia de los partidos de la Alianza Va por Sinaloa, ahora lo hizo de esta manera, porque fue un compromiso que hizo en la precampaña, etapa donde solo se puede hacer proselitismo con la militancia de cada partido.

“En la precampaña tuve distintas reuniones y hay que decirlo, la gente estaba escéptica, incluso, yo les decía que a mí me queda claro que han de decir ‘todos son iguales’, a mí por qué me habrían de creer, ‘viene nomás en precampaña o en campaña y nunca vuelven’ y así salió esto, una vez me dijo ‘tú no vas a regresar aquí’ y le dije voy a regresar como candidato y después voy a regresar como Gobernador; es más, le dije, no nada más voy a regresar si me invitas a dormir en tu casa, me voy a quedar a dormir en tu casa”, compartió.