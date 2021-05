GUASAVE._ De ridículo e irresponsable calificó Rosa Elena Millán Bueno a Mario Zamora Gastélum por ir a dormir en la casa de una familia pobre que vive en una colonia popular de Culiacán.

La candidata a la Gubernatura de Sinaloa del partido Fuerza por México dijo que es desesperante ver cómo una persona que convive todos los días y que no está vacunada se vaya a dormir a una casa de una familia pobre, como lo está haciendo Zamora Gastélum.

“¿En qué condiciones de riesgo pone a esa familia?, creo que es importante no exagerar en los protagonismos que a veces como candidatos tenemos, a mí me parece irresponsable esa actitud en aras de sumar simpatías en las colonias populares, esa falta de respeto a una familia de ir y caer en su casa”, criticó.

Millán Bueno subrayó que el que la señora Juana María haya estado de acuerdo no justifica esa acción del candidato del PRI, PAN y PRD.

“Yo conozco a Juana, nunca he dormido en casa de la señora Juana, pero le ayudé en un problema de salud cuando estuvo enferma y la hospitalizaron y le hicieron cirugía en el Hospital Civil, le ayudé en un comedor comunitario en esa colonia, introducimos el drenaje a la escuela de esa zona y hemos trabajado mucho en las colonias de Culiacán”, comentó.

“Creo que no hay necesidad de faltar el respeto a las familias con actos tan fuera de lugar que me parece que rayan en lo ridículo en un afán de generar votos”.

La aspirante a Gobernadora llamó a los candidatos a tener más respeto por la ciudadanía y más respeto por la pandemia que no se ha ido.

“Irte a dormir a una casa cuando nunca en tu vida has recorrido las colonias populares de Culiacán, ni siquiera como Senador, sí me parece una falta de respeto, creo que eso no se vale, hay que respetar a la gente, hay que respetar la necesidad y pobreza en la que viven muchas familias y con acciones específicas demostrar lo que hemos hecho por las familias y lo que podemos hacer como gobernantes, pero no utilizar a las personas en una situación de pobreza para generar aparentemente votos, eso sí me parece falto de ética en la política”, insistió.

No se vale, dijo, utilizar a la gente de esa manera y menos con espectáculos tan trillados, como lo ha hecho un ex candidato presidencial.

Consideró que esta estrategia en vez de sumarle, le terminará restando votos a Zamora Gastélum.