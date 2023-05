“Uno tiene que apoyarse en las y los trabajadores que conocen el detalle, el funcionamiento, entonces van a contar con nuestro apoyo, ni una sola injusticia de nuestra parte, ni un jefe prepotente, no quiero jefes prepotentes, menos acosadores, no me gusta la prepotencia, me gusta que traten bien a los trabajadores, y ustedes también, pórtense bien con los jefes, y no quiere decir que sean abyectos, es cosa de tenerse respeto nada más, por eso no quiero jefes prepotentes”, dijo el Gobernador.

“Entonces, yo con esas formas quisiera que trabajáramos, que ustedes tengan plena confianza de que vamos a ayudarles a resolver sus cosas, a que tengamos la buena disposición a la hora de revisar su contrato colectivo, que es la mejor forma de que los trabajadores tengan garantizada su certeza jurídica, tanto en su contrato individual como en el contrato colectivo”.

Benítez Uriarte se comprometió con el Ejecutivo estatal para sus gestiones y proyectos.

“Sabemos que si al Gobernador le va bien, también a los trabajadores nos va a ir bien, y tenemos muchas ganas de hacer equipo”, comentó.