SÉ UN REY MAGO | Heliberto tiene pasión por las matemáticas; desea tablet, carro de control o una bici

Se llama José Heliberto y no recuerda cuantos años tiene, pero sí que nació en 2012.

Si, así, Heliberto, con hache y con ele, como Heriberto, pero con una ele.

Es el único de un grupo de hermanos, primos y vecinos que viven en una vieja villa en San Pedro, Navolato, que asegura disfrutar la escuela y tomarse sabor a las matemáticas.

José Heliberto se apellida Machado Medina y es el único, por ser el más grande, que tiene (o tuvo) un celular propio, que lo usaba para la escuela y para jugar.

“Tengo uno nada más que ya no sirve, está quebrado de la pantalla. Todavía sirve poquito”, dice.

Heliberto cursa el cuarto año de primaria en la escuela de San Pedro, la primera comunidad después de los límites de Culiacán con el municipio de Navolato.

- ¿Cómo te fue con la calificaciones?

Todavía no me dan, porque apenas voy entrando a cuarto. No he hecho el examen y no me han mandado las calificaciones.



- Pero ¿cuál es la calificación que te sacas siempre?

- Casi siempre es un 9.



- ¿Y cuál es la materia que más te gusta?

- Matemáticas es lo que más me gusta.



A diferencia de sus hermanos, Heliberto no sabe qué quiere ser de grande, pues todavía no lo ha pensado.

Luego de preguntarle que si qué es lo que quiere que le traigan los Reyes Magos, no se deciden y sus hermanos la hacen sugerencias, como carros de control remoto o un juego de mesa.

“Un teléfono o algo así, como una tablet”, dice luego de sacudirse un poco la vergüenza.

“Si no, un juguete, una bici, algún carro de control remoto estaría bien”, dice.