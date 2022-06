Seguimos analizando perfiles, dice Alcalde de Culiacán sobre direcciones acéfalas

Hasta el momento son seis direcciones del ayuntamiento de Culiacán las que no tienen titular, al respecto el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil anunció que siguen revisando perfiles para nombrar a los nuevos funcionarios.

Explicó que en cada reunión o acercamiento con la sociedad recibe quejas o denuncias, mismas que le sirven para realizar las valoraciones y determinar qué funcionarios deben dejar el cargo.

“Donde ando quien me dice, tomo nota, y esto me sirve para tener un antecedente, todas las denuncias que nos han hecho de manera anónima, ha habido compañeros, los medios también nos han informado sobre este tema, ahorita hemos tomado nota y he platicado este tema con el secretario del sindicato, lo estamos revisando”, explicó el Alcalde de Culiacán.

Las áreas que siguen acéfalas son la Dirección de Comunicación Social, la Dirección del DIF Municipal, la Dirección de Administración, la Dirección de Comercio en la Vía Pública, Recursos Humanos e Inspección y Vigilancia.

Gámez Mendívil informó que no hay una fecha límite para hacer los cambios en su gabinete, sino que los cambios se darán conforme pase el tiempo y detecten irregularidades en la administración.

El día de ayer el Alcalde le tomó protesta a José Luis Torres Valdez, quien estará al frente de la Dirección de Tránsito Municipal y a Roberto Alfonso Zazueta Tapia como titular de Obras y Servicios Públicos.

“Ayer nombramos al nuevo secretario de obras, el Ingeniero Roberto Zazueta, igual, es un ingeniero civil con mucha experiencia, súper operativo, conoce la parte administrativa, es el perfil que buscamos (...) el comandante Torres tiene más de 24 años en servicio, siempre ha sido operativo”, explicó Gámez Mendívil.

Anunció que en las próximas horas se nombrará a un nuevo titular en la Dirección de Recursos Humanos y con este cambio se dará continuidad a las denuncias que han recibido de entrega irregular de bases en el Ayuntamiento.

“El día de ayer le pedimos hacer el cambio a la anterior directora de recursos humanos, el día de hoy vamos a tomarnos la decisión ya, estamos valorando algunos perfiles, vamos a nombrar a alguien ya en la dirección de recursos humanos”, explicó.

“En cuanto entre esta persona vamos a tener mayor información de todos estos procesos, le vamos a dar seguimiento (a las denuncias) desde luego”, agregó.

Por otro lado, Gámez Mendívil reconoció el trabajo que ha hecho Jesús Higuera Laura al frente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, pues es la única junta que tiene finanzas sanas, por lo que descartó que pueda removerlo.

“Hemos encontrado que la junta de agua potable de Culiacán es la única junta de agua potable en este momento con unas finanzas sanas, su evaluación del servicio es bastante positiva no solamente a nivel estatal sino también nivel nacional, entonces hay buenos elementos como para de momento no modificarlas”, explicó.