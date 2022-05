Senador Mario Zamora defiende a Estrada Ferreiro por juicio político; Diputado Adolfo Beltrán le pide no intervenir

“Que Mario Zamora se dedique a hacer su trabajo y nosotros vamos a hacer el nuestro”, dijo Adolfo Beltrán Corrales, Diputado sin partido del Congreso de Sinaloa, al mostrarse inconforme y exponer que el Senador Mario Zamora Gastélum realizó comentarios a favor de Jesús Estrada Ferreiro, quien tienen iniciado un proceso que podría derivar en un juicio político en su contra.

“Veo muy desafortunadas las declaraciones que ha hecho el Senador de Mario Zamora, en el sentido que ahora se convierte en un defensor, en un vocero, prácticamente del Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al salir a declarar en diferentes medios sobre los resultados de las reuniones que tuvo precisamente con el Secretario de Gobernación”, declaró.

Para Beltrán Corrales las declaraciones no se debieron haber hecho y no es un tema político, es un tema que le compete al Congreso de Sinaloa, es un tema de legalidad que se ha reiterado no se puede comentar y se tiene que permanecer al margen de lo que en la Comisión Instructora ocurra.

“Mario Zamora no le cumple a los sinaloenses y menos a los ciudadanos de Culiacán tratando de defender lo indefendible, yo creo que el tema del futuro del juicio político de Jesús Estrada en estos momentos se está integrando en la Comisión Instructora y en los próximos días habrá que determinar sobre si procede o no”, indicó.

El Diputado sin partido señaló que le parecieron extraños los comentarios del Senador priista, que dijo, es su amigo y fueron compañeros en la 59 Legislatura, además de que mientras Beltrán Corrales estuvo en el PAN, Zamora Gastélum fue su candidato a Gobernador de Sinaloa.

“En estos momentos el llamado a mi amigo Mario Zamora, que se mantenga al margen de este tema, que es un tema precisamente que tiene que ver con el índole legal y que nos deje a los diputados hacer nuestra parte, porque no nos convence a ninguno de nosotros saliendo a defender a Jesús Estrada porque es un tema indefendible”, insistió.

Los comentarios o el actuar de Zamora Gastélum, explicó, no interfieren en el debido proceso al ser parte del Senado de la República y no del Congreso de Sinaloa, sin embargo, Beltrán Corrales cuestionó que saliera a defender a un Presidente municipal de Morena señalando que se olvidó de los adversarios políticos.

El legislador local sin partido se refirió al ex candidato a la Gubernatura de Sinaloa por Va por México como vocero de Estrada Ferreiro, replicando los comentarios de que el proceso es una venganza política, por lo que aclaró que no hay persecusión a nadie, por lo que consideró que se ve mal defendiendo al Alcalde.

“Yo creo que Estrada y ahora Mario Zamora están viendo demonios, no existe persecución de nadie, si procediera en su momento el juicio, sería precisamente por violaciones a la ley, no por ningún otro fundamento”, enfatizó, por lo que solicitó que el Senador se entere más de la situación del proceso que ocurre.

Declaraciones

Respecto a las expresiones de Jesús Estrada Ferreiro en que llamó perros rabiosos a integrantes del Congreso de Sinaloa y del Poder Ejecutivo estatal, Beltrán Corrales señaló que son declaraciones bondadosas comparadas con las que el Alcalde de Culiacán podría realizar regularmente.

Indicó que se sienten ofendidos y ofendidas, pero que no cambiará nada, pese a que se les ha insultado anteriormente. Agregó que la ley no se está a negociación, sino que su función es ser Alcalde y resaltó que no ha realizado un buen papel y es lo que se está analizando para ver si se lleva o no a juicio político.