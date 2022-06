Sepyc no tiene datos sobre desayunos escolares que no llegaron a su destino en la pandemia

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, dijo no tener registro de denuncias sobre desayunos escolares que no llegaron a su destino durante la contingencia sanitaria por Covid-19 y la educación a distancia en Sinaloa.

Aunque los desayunos escolares fríos son parte de un programa de alimentación administrado por el DIF Sinaloa, docentes de planteles que no recibieron de manera regular los paquetes aseguraron a Noroeste que se realizaron denuncias ante la Sepyc.

“Nosotros no tenemos registro de esas denuncias en la entrega recepción, no detectamos ninguna de estas evidencias, seguramente porque como no era un programa de la Sepyc, era un programa del DIF, seguramente pues no competía a la Sepyc”, dijo Domínguez Nava.

Cabe destacar que al momento de la contingencia sanitaria, que comprendió los años 2020 y 2021, quien se encontraba al frente de la Secretaría de Educación era Juan Alfonso Mejía López, funcionario del gabinete del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

En un reportaje en colaboración con Animal Político, Noroeste documentó cómo el DIF Sinaloa gastó en la pandemia 182.6 millones de pesos para la compra de insumos para el programa Desayunos Escolares Fríos, sin diseñar un plan de distribución que se adaptara a la nueva normalidad obligada por el coronavirus.