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Certamen

Sinaloa destaca entre los mejores destinos turísticos del País en premios nacionales

El estado fue nominado en tres categorías de los premios Lo Mejor de México 2026, organizados por México Desconocido, gracias a su gastronomía, la proyección de Choix y la experiencia del Carnaval de Mazatlán
Belem Angulo |
19/04/2026 10:30
19/04/2026 10:30

Sinaloa se colocó entre los destinos turísticos más destacados del País al obtener tres nominaciones en los premios Lo Mejor de México 2026, certamen organizado por la revista México Desconocido y considerado uno de los reconocimientos más importantes del sector.

Lo anterior fue revelado y promovido por el Gobierno del Estado.

La entidad compite en la categoría de Mejor estado para disfrutar su cocina regional y contemporánea, reconocimiento que pone en valor la diversidad gastronómica desde sus platillos tradicionales hasta las propuestas culinarias innovadoras que han ganado presencia a nivel nacional.

Además, Choix fue incluido en la categoría de Mejor destino que es una joya oculta, al destacar por sus atractivos naturales, cultura y potencial turístico emergente dentro del norte del País.

Otra de las nominaciones corresponde al Carnaval de Mazatlán, considerado una de las festividades más emblemáticas a nivel nacional, dentro de la categoría Mejores tres experiencias para vivir en México al menos una vez en la vida.

La votación para elegir a los ganadores permanece abierta al público hasta este lunes 20 de abril a las 23:59 horas, a través del portal oficial del certamen, donde miles de viajeros participan cada año para reconocer a sus destinos favoritos.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 29 de abril en el Fórum Imperial, en el marco del Tianguis Turístico de México 2026, que este año celebra su edición número 50.

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