Sinaloa no tiene hospitales saturados por Covid, aclara Rocha Moya

CULIACÁN._ Luego de que el Sistema de Información de la Red IRAG, de la Secretaría de Salud federal, reportó tres hospitales en Sinaloa con más del 70 por ciento de ocupación de camas Covid, el Gobernador Rubén Rocha Moya negó que haya nosocomios saturados por Covid-19.

“Es falsa esa información, será muy plataforma federal. No es cierto que tengamos saturado ningún hospital, el hospital que nos rige a nosotros es el de los militares que nos informan todos los días, tenemos de 20, 19 camas desocupadas, no tenemos saturados los hospitales, no hay tal cosa”, afirmó en su conferencia de prensa semanera.

El pasado 21 de julio, Noroeste publicó que Sinaloa tenía un hospital al 100 por ciento de ocupación hospitalaria y dos con más del 70 por ciento, de acuerdo a datos del Sistema de Información de la Red IRAG de Salud federal. Sin embargo, la plataforma no menciona cuántas camas están disponibles ni cuántas ocupadas.

“Es una falsa noticia esa que dio quien la haya dado a nivel federal. Me he encontrado también en el tema de seguridad que dan falsas noticias, acuérdense ustedes que el Subsecretario de Seguridad cada rato detiene responsables y ya los anuncia y es mentira, en primer lugar él no tiene porqué informarlos, es la Fiscal la que lo debe anunciar”, refutó el Gobernador.

“No es cierto que tengamos saturado de Covid las camas de los hospitales, al contrario, es un porcentaje mucho muy mínimo el que hay”.

Según datos de la Secretaría de Salud estatal, informados en la conferencia de prensa de este lunes, Sinaloa tiene 64 pacientes hospitalizados por Covid-18 y ocho personas intubadas por esta causa. En total, los hospitales tienen mil camas para atender pacientes con coronavirus.

Anteriormente esta información estaba publicada en el portal estatal oficial www.covid.sinaloa.gob.mx, pero con el cambio de administración fue desvinculada la opción de transparencia y ahora los usuarios tienen que acudir directamente a la página www.saludsinaloa.gob.mx para buscarla, pero no está actualizada desde el 2 de junio.

Ante esta situación, el Gobernador ordenó a la Secretaría de Salud estatal a actualizar los datos públicos sobre la pandemia.

“Para que no tengamos estos comentarios que surgen de otras informaciones imprecisas como está referida a la plataforma federal, creemos que es importante que se tenga porque si no hay información pues se puede decir cualquier cosa”, señaló.