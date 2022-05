Sinaloa podría acumular tres muertes por sobredosis de fentanilo de confirmarse una que ocurrió en Culiacán, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya en la conferencia de prensa semanera del 9 de mayo.

“Ahora nos decían, al parecer una persona que no se sabía si era fentanilo y otra de las drogas, metanfetamina, está por determinarse, pero ya tienes ahí este problemita de una persona que murió de sobredosis. No vamos a esconder nada porque es lamentable y es preocupante”, informó el mandatario estatal.

El pasado 4 de mayo, el Secretario de Seguridad estatal Cristóbal Castañeda Camarillo confirmó los primeros dos decesos por el consumo de esta droga. Ambas personas eran menores de 25 años de edad, e informó la detención de una persona por narcomenudeo a la que le localizaron pastillas de fentanilo para la venta.

“El tema del fentanilo a mí me preocupa, me mortifica, estamos atendiendo como atendemos el tema en general del narcomenudeo que generalmente provoca muertes y está provocando, estamos con una estrategia estatal tratando de que no se distribuya el fentanilo aquí. Nosotros por supuesto nos interesa aquí, estamos en la responsabilidad de cuidar nuestro territorio y la estrategia es la presencia de las corporaciones policíacas, tenemos una coordinación estrecha”, comentó Rocha Moya.

Estos hechos encendieron la alarma para las autoridades, pero descartó que Sinaloa sea consumidor de fentanilo.

“Puede estar muy lamentable también estar en el tema que antes de mandártela voy a ver si es efectiva la que produje y tengan a nivel de prueba los narcomenudistas”, expuso.