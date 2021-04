Por Karen Bravo

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por los partidos Morena-Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, elogió el programa Bienpesca implementado por el actual Gobierno Federal para el apoyo a pescadores y acuacultores.

“Somos potencia pesquera. No podemos estar conformes a como están todavía nuestros campos pesqueros. El Presidente apenas lleva dos años tiene el esfuerzo y por primera vez, por cierto, 38 mil -a ver corrígeme, Raúl*- pescadores ya reciben directamente en una tarjeta, lo que nunca había ocurrido, un beneficio.

¿Y qué les genera esto a los pescadores? Pues todavía, dicen, nos falta pero les genera esperanza. Es decir, ya no está llegando el dinero y por el resumidero de la corrupción se agota y no llega a los beneficiarios, no les llegaba a los pescadores”, dijo el aspirante en el inicio de su campaña en Culiacán, el domingo 4 de abril.

Pero, ¿cómo funciona este programa y cuáles son las críticas que ha generado?

El programa de apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuacultores (Bienpesca) implementado a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fue instaurado con la finalidad de fomentar la actividad pesquera y acuícola orientado a pequeños productores.

Es de cobertura nacional y la población objetivo son aquellos productores que estén inscritos en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura según las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2020.

Los beneficiarios de este programa reciben 7 mil 200 pesos al año, con el objetivo de ser un apoyo para los pescadores durante la temporada de veda.

“Son 7 mil 200 pesos en efectivo que más bien no son suficientes para vivir en la familia, sí es un apoyo nada más” , dijo Carlos Enrique Cabrales Sillas, de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de Altamar Punta de Lobo del municipio de Escuinapa.

A diferencia de programas anteriores, Bienpesca se entrega directamente a los beneficiarios a través de una tarjeta otorgada del Banco del Bienestar.

En Sinaloa este programa tiene 36 mil 366 beneficiarios, según información de un boletín generado por la Conapesca el 11 de febrero del 2021.

Para ser elegidos, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos como ser personas físicas, estar registrados en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura, de no ser así realizar las actividades pesqueras bajo un título de concesión o permiso de pesca o acuacultura, que hayan registrado producción, entre otros.

También se delimita que serán excluidas todas las personas que sean ajenas a la pesca o acuacultura, sin embargo, esto último ha generado críticas.

Productores ribereños de los municipios de Rosario, Escuinapa, Mazatlán, así como organizaciones de cooperativas del norte de Sinaloa y sur de Sonora han manifestado que si bien el recurso que reciben de Bienpesca es orientado a ayudarles durante los tiempos de veda, éste resulta insuficiente para costear otras necesidades que implica su actividad, principalmente solventar la compra de gasolina, lo que anteriormente estaba subsidiado por el Gobierno federal y fueron erradicados.

“A los que lo han recibido sí les ha servido, lo único es que nos sacrificaron todos los programas que había a los pescadores para incrementar el Bienpesca a gente que no son pescadores. A mucha gente que los censaron, los empadronaron y pues no tienen nada qué ver con la pesca, entonces esto viene siendo una especie de regalar el dinero a cambio de un beneficio electoral”, expresó Leonel Sánchez Cota Presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas del Norte de Sinaloa y Sur de Sonora.

Los subsidios a la gasolina, por ejemplo, eran otorgados a través de cooperativas y eran calculados con base en el número de embarcaciones que la componían.

Si bien es cierto que con Bienpesca se erradicaron los intermediarios y los pescadores reciben directamente en una tarjeta los recursos que les corresponden, también han denunciado que a algunos no les ha llegado el apoyo pero sí a personas ajenas a las actividades pesqueras.

“Es un apoyo que en verdad sí lo necesitamos pero que se lo den directamente al pescador, al que es pescador porque mi opinión es que no se lo están dando a pescadores, a muchos”, denunció Miguel Canizalez Castillo Unión de Pescadores del Ejido Isla de la Piedra en Mazatlán

“Soy testigo y estoy pasando por eso, de que yo que soy pescador y se los puedo comprobar que soy pescador de antaño, a mí no me lo han entregado y a personas que no son pescadores ya se lo dieron”.

Esta situación se la atribuyen a que personal que fue identificado como Servidores de la Nación o de la Secretaría de Bienestar se presentó en las comunidades pesqueras a realizar un censo de beneficiarios, así fue compuesto el padrón incluyendo a ciudadanos que no son pescadores directamente, sino que trabajan como administrativos en las cooperativas, son amas de casa o cumplen con otras actividades.

“Está muy bien, no decimos que no está nada malo, está muy bien, lo único que está muy mal organizado(...) se le está dando a gente que realmente, como lo vuelvo a explicar, yo digo que no tiene nada que ver con la pesca y está recibiendo su tarjeta, ya la recibió, y hay gente que ya la cobró, y sin embargo tenemos pescadores organizados que no están recibiendo todavía ese apoyo”, comentó Ramón Rojas Quintero, Cooperativa Potrerillos del municipio de Rosario.

Esto pese a que algunos manifestaron que para incluirlos les solicitaron la libreta de mar que comprueba sus actividades marítimas.